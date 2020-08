Comunicat de presă: Profesorul Octavian Mihai Rusu este candidatul PRO România la primăria orașului Teiuș

În vârstă de 67 de ani, Octavian Mihai Rusu profesează și în acest moment și este unul dintre dascălii reprezentativi ai județului Alba. Timp de 15 ani a fost directorul Liceului Teoretic din Teiuș, unitate de învățământ în cadrul căreia s-a implicat trup și suflet. A ocupat, timp de trei mandate, funcția de consilier local, lucru care îi conferă o experiență administrativă relevantă și posibilitatea de a cunoaște, la „firul ierbii”, problemele cu care se confruntă cetățenii comunității din care face parte.

„Am intrat în PRO România pentru că am realizat că este un partid cu o abordare total diferită față de cea a formațiunilor, haideți să le spun „tradițonale. Am găsit aici o echipă de oameni determinați și foarte bine pregătiți în domeniile în care activează. Legat de candidatura mea, am în vedere rezolvarea oricărei probleme cu care se confruntă Teiușul. Plecând de la faptul că cei peste 800 de elevi ai liceului din oraș nu au o sală de sport sau un cadru medical la dispoziție, până la investiții în educație și infrastructură. De asemenea, cu sprijinul doctorului Mircea Frențiu, colegul meu de partid, ne propunem construirea unui spital, din fonduri private și nu numai, pentru teiușeni și oamenii din localitățile apropiate. Sunt convins că experiența mea de dascăl și consilier mă vor ajuta să duc la bun sfârșit obiectivele pe care mi le-am propus, să fiu promotorul unei administrații transparente și le garantez oamenilor că banul public se va cheltui eficient în folosul lor și al orașului”, a declarat Octavian Mihai Rusu.

De menționat faptul că domnia sa a fost, ani la rând, antrenorul echipei de fotbal CFR Teiuș, alături de care a avut mai multe rezultate, printre care promovarea în divizia C, fiind singurul teiușan care a antrenat în această divizie. Printre prioritățile din agenda candidaturii sale la primărie se numără și sprijinirea echipei de fotbal, unul dintre simbolurile orașului Teiuș.