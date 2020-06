Comunicat de presă, PRO Romania Alba: Plecare „răsunătoare” din PSD Alba către Pro România

Unul dintre cei mai cunoscuți membri ai PSD Alba, Dănuț Hălălai, fost prefect al județului și, actualmente, comisar șef al Gărzii de Mediu a plecat din tabăra social-democrată și s-a alăturat PRO România, partidul condus de Victor Ponta la nivel național. E, cu siguranță, cel mai important „transfer” din ultima perioadă din viața politică a Albei.

„Motivele care m-au determinat să iau o astfel de decizie, fiți siguri, sunt mai mult decât întemeiate. Despre plecarea din PSD Alba, și nu doar atât, voi da mai multe explicații, alături de Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO România, într-o conferință de presă, pe care o vom organiza în curând. Până atunci, sunt onorat de faptul că m-am alăturat unei echipe care reprezintă valorile și principiile unui adevărat partid de stânga, dedicat și adaptat nevoilor și contextului actual pe care îl traversează România. „, a transmis Dănuț Hălălai.

Reamintim faptul că Dănuț Hălălai este unul dintre cei mai activi prefecți de Alba de după Revoluție. A fost implicat, profesional, în coordonarea unor evenimente de anvergură, precum vizita Papei la Blaj. De asemenea, a fost prezent, permanent, alături de oamenii din Alba, la gestionarea urmărilor unor catastrofe naturale provocate de inundații, incendii sau accidente rutiere care au generat instituirea unui plan „roșu”.

„Cred că, la momentul de față, orice aș spune, cuvintele sunt de prisos. În ceea ce mă privește, încă din momentul în care mi-am asumat, în Alba, construirea, de la ZERO, a unei filiale PRO România, am demonstrat că am făcut lucrurile temeinic. Sunt sigur că PRO România Alba se conturează ca o singura formațiune de stânga care își respectă valorile și prețuirea pentru cetățeni.Salut gestul domnului Hălalai de a veni alături de noi și, desigur, alături de fecare dintre dumneavoastră. Expertiza și pregătirea domniei sale ne credibiliziază ca și partid și ne onorează în plan uman „, a declarat Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO România.