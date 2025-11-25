Comunicat de presă PNRR: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Comuna Sântimbru, județul Alba”

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

– anunț finalizare proiect –

Comuna Sântimbru, din județul Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Comuna Sântimbru, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-1485, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, prin Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\ Reforma 5. – Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. – Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a asigura un proces educațional de calitate, modern și incluziv pentru elevii Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Comuna Sântimbru, prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice.

Valoarea totală a proiectului a fost 870.588,83 lei, din care 870.241,83 lei a reprezentat valoarea totală eligibilă.

Principalele rezultate obținute au fost: 12 săli de clasă (nivel învățământ: preșcolar, primar, gimnazial) dotate cu echipamente digitale; 12 săli de clasă (nivel învățământ: preșcolar, primar, gimnazial) dotate cu materiale didactice și mobilier; un laborator de informatică dotat cu echipamente digitale; un laborator multidisciplinar (fizică, chimie, biologie) dotat cu echipamente digitale, materiale didactice și mobilier; un cabinet de limbă și comunicare, o sală de sport și un cabinet de consiliere psihopedagogică, dotate cu echipamente digitale, materiale didactice și mobilier.

Proiectul s-a derulat în perioada 04.08.2023 – 30.12.2025.

Date de contact beneficiar:

Comuna Sântimbru,

Localitatea Sântimbru, Str. Blajului, Nr. 187, Jud. Alba

Tel. 0258 842 101, E-mail: [email protected]

