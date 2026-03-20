Politică Administrație

Comunicat de presă | Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli!

Ioana Oprean

acum 2 ore

Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli!

Cu aproape zero rezultate pentru cetățenii din Alba, PSD-iștii din județ au apelat la o soluție de avarie. Recent, au călcat pragul unor unități de învățământ sub pretextul unei caravane al cărui șef este Victor Negrescu.

Au numit-o „Campanie de informare a elevilor despre oportunitățile europene pentru tineri și educație”, însă după cum se vede și-n poză nu au ratat ocazia de a-l prezenta copiilor pe politicianul Negrescu, „eminența cenușie” a socialiștilor albanezi.

Nu este nimic rău în a fructifica niște oportunități pentru tineri, dar e nevoie de un singur gest de decență: să lași politica la ușa clasei ori a cancelariei.

Țineți minte ce vă spun! PSD Alba nu există decât pentru interesele membrilor din conducerea filialei. Toți și-au găsit posturi călduțe, ba în Parlament, ba la Guvern, ba la Bruxelles. În rest, Dumnezeu cu mila. Singurul rămas prin zonă este Sandu Heler, groparul financiar al comunei Avram Iancu, actualmente subprefect. În rest, cu excepția depunerilor de coroane ori a altor evenimente festive, nu vezi vreun psd-ist care să facă ceva concret pentru județ.

Cam ăsta este “noul PSD” Alba. Atât de “nou”, încât îmi este dor de vremurile în care filiala județeană era condusă de avocatul Ioan Rus. Măcar atunci exista o opoziție. Nu o caricatură de organizație politică.

Marius Hațegan, secretar general al PNL Alba

acum 6 ore

20 martie 2026

acum 2 zile

18 martie 2026

acum 2 zile

18 martie 2026

