Comunicat de presă, Ioan Lazăr mizează pe politicieni tineri, dar de-ai locului!

Într-o ieșire fără precedent, Ioan Lazăr, președintele ALDE Alba, a făcut o radiografie atât a politicii la nivel național, cât și una la nivel local/județean.

Acesta s-a exprimat clar că alta ne-ar fi fost soarta dacă la Cotroceni am fi avut un român adevărat, și nu doar după buletin, la fel cum și soarta județului ar fi fost cu totul alta dacă la nivelul județului și al Primăriei Alba Iulia am fi fost guvernați până acum „de oameni care să simtă cu adevărat pentru noi și nu de vinituri”.

“Sunt convins că acum, pe această criză fără precedent, dacă la Cotroceni ar fi fost un român adevărat și nu un cetățean român, dar de altă etnie, am fi trecut mult mai bine peste toate dificultățile. Toate aceste aspecte naționaliste ies la iveală în marile crize și încercări prin care trec toate țările. Ține însă de un lider politic autentic să ne poată uni, iar acesta ar fi trebuit să fie rolul unui președinte care să fie un român autentic”, a spus astăzi președintele ALDE Alba – Ioan Lazăr.

Acesta a extrapolat situația și în plan local, afirmând că starea județului Alba comparativ cu cele din jur pleacă din aceeași meteahnă. “Ține de o anumită dragoste nativă pentru locurile din care te dragi. Fără să jignesc pe nimeni, dar este normal ca Ion Dumitrel probabil să iubească mai mult prazul, decât agricultura județului Alba, pentru că rădăcinile sale sunt de pe lângă Caracal. La fel, ex-primarul Mircea Hava era de loc de prin Bihor. Vedeți și Dvs. cum arată Alba Iulia. Mai mult, a lăsat în loc pe unul de prin Timiș, în persoana lui Paul Voicu. Noi ne-am decis să oferim o alternativă locală și să susținem oameni care iubesc cu adevărat locul din care se trag. Promitem ca pe listele ALDE în special la nivelul Consiliului Județean și la Primăria Alba Iulia să respectăm întocmai acest deziderat”, a ținut să menționeze astăzi șeful ALDE, Ioan Lazăr.

Lăsând într-o oarecare măsură să se întrevadă încă de pe acum probabil viitoarele slogane electorale ale partidului său, Ioan Lazăr a mai spus că „atunci când cetățenii județului vor avea de citit aceleași promisiuni reîncălzite ale PNL și PSD, când vor vedea candidații noștri, toți oameni de lângă ei, oameni ca și ei, să vadă cu adevărat o diferență. După 30 de ani în care li s-au propus aceleași nume, aceleași liste de partid, vor putea exclama la unison: NO, HO! Ăștia-s de-ai NOȘTRI!”, a declarat Ioan Lazăr, cu referire probabil la viitoarele lor slogane electorale.

În același timp, Lazăr a mai lansat și ideea că ALDE Alba va aduce la viitoarele alegeri poate cea mai tânără echipă din țară, mizând foarte mult pe o întinerire a efectivelor de partid. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi gustată de locuitorii județului Alba, care în ultimii 30 de ani au dovedit un conservatorism aparte, bazat însă și pe faptul că de fiecare dată marea majoritate nu s-a regăsit în niciunul dintre cei care s-au cocoțat pe listele și afișele de partid.