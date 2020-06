Comunicat de presă, Florin Roman, liderul deputatilor PNL: Am obligat PSD sa rupa frăția cu pensiile speciale ale parlamentarilor

Am obligat PSD ca doar in doua zile sa rupa frăția, mai întâi cu criminalii, violatorii și tâlharii, care nu mai pot fi eliberați conditionat, iar in pasul doi, au fost obligați sa rupa frăția cu pensiile speciale.

Sunt zile istorice in Parlament, iar azi, PNL duce la îndeplinire o promisiune din perioada campaniei electorale, de tăiere drastică a pensiilor parlamentarilor, o taxare de 85%.

Vom continua lupta cu PSD in Parlament, care continua sa apere infractorii, proiectul privind amnistierea evazioniștilor fiscali fiind ținut la sertar de mai bine de o luna de zile. Continuam lupta și cu stilul mafiot al lui Liviu Dragnea de căpușare a statului roman.

PNL solicita un raport de adoptare al proiectului nostru privind interzicerea la licitații publice a societăților comerciale cu acțiuni la purtător. Nu mai putem avea situații in care baronii locali ai PSD sa își atribuie contracte din bani publici, unor societăți cu acționariat ascuns, cum a fost cazul Tel Drum. Așa sa ne ajute Dumnezeu!