Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
Partidul Social Democrat Alba organizează sâmbătă, 20 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, prima ediție a evenimentului „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, o sărbătoare dedicată valorilor creștine, obiceiurilor autentice românești și gastronomiei tradiționale.
Într-un format unic, evenimentul va presupune o competiție gastronomică și a tradițiilor, în care echipe de măcelari, bucătari și păstrători ai obiceiurilor își vor prezenta zestrea populară a comunității pe care o reprezintă și își vor demonstra iscusința în prepararea produselor tradiționale de Crăciun.
Participanții vor avea misiunea de a pregăti cele mai gustoase preparate din carne de porc, folosind doar rețete tradiționale, dar punând în scenă și obiceiurile populare specifice comunităților din care provin.
Juriul este format din oameni cu experiență în gastronomia tradițională și în etnografie, iar nota finală va fi dată de public, care va putea degusta toate preparatele pregătite.
„În Alba, Crăciunul înseamnă credință creștină, tradiții populare, bun gust și spirit românesc. Alături de colegii mei social-democrați din întreg județul lansăm un eveniment cultural unic, prin care promovăm obiceiurile și gastronomia tradițională de Crăciun.
Vrem să arătăm ce au mai frumos și autentic comunitățile locale din județul Alba, de la colindele românești și până la rețetele gastronomice transmise din generație în generație.
Vă invităm cu drag să descoperim împreună ce înseamnă <<Crăciun ca-n Alba>>, cu tradiții și bun gust!”, a transmis consilierul județean Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
Atmosfera de sărbătoare din cadrul evenimentului va fi completată de recitaluri ale unor artiști locali și grupuri de colindători, care vor vesti bucuria Nașterii Domnului. „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” va avea loc în parcarea Restaurantului „Hanul dintre Sălcii” (ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș).
