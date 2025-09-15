Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
România trece printr-o situație economică dificilă, iar singura șansă pentru redresare este un pachet de măsuri care să stimuleze creșterea economică și să încurajeze companiile pentru a face noi investiții prin care să creeze locuri de muncă. În final, orice investiție dezvoltată înseamnă bani la bugetul național și în economia țării.
Pe scurt, acesta este scopul Programului Național de Relansare Economică propus de Partidul Social Democrat, menit să readucă încrederea și speranța că România depășește perioada dificilă și se reașază pe traiectoria de creștere și dezvoltare.
Ca antreprenor, știu cât de important este ca, în vremuri dificile, statul să fie un partener corect și predictibil, care susține mediul economic prin mecanisme inteligente, nu îl sufocă prin creșteri de taxe și impozite. Cea mai bună reformă pentru reducerea deficitului bugetar este tocmai creștere economică, nu doar tăierile și strângerea curelei.
Programul social-democrat pentru România presupune patru obiective strategice importante respectiv: revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele economice vizate în program, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8% din PIB în maximum 3 ani și reducerea decalajelor regionale cu 15% față de situația din prezent.
În tot acest plan de relansare economică, cheia soluțiilor PSD este susținerea investițiilor în producția industrială, agricultură, sănătate, inovare, prin intermediul creditului fiscal – respectiv deduceri din cheltuielile firmei, pe o durată de 5 ani, care pot ajunge până la 50% din valoarea investiției sau până la 150-200% în cazul activității de cercetare–dezvoltare. Acesta este un model european de succes aplicat în Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania sau Olanda, care aduce venituri suplimentare la buget din taxele și impozitele aferente noilor afaceri și locuri de muncă înființate.
Distinct de creditul fiscal PSD vine și cu încă trei instrumente care să stimuleze relansarea economică respectiv acordarea de garanții de stat la creditele bancare luate de companiile din domeniile prioritare vizate, recuperarea accelerată a investițiilor în echipamente și infrastructură tehnologică și concesionarea pe 30 de ani a terenului necesar, cu utilități la poartă.
Cred cu tărie că România are nevoie, în aceste vremuri, de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească și să își crească afacerile, producția și locurile de muncă, iar în final să aducă mai multe venituri la buget. Din păcate, vedem că doar tăierile și austeritate impuse de premierul liberal Ilie Bolojan au efecte negative, iar acest lucru se vede în inflație care a ajuns la nivelul record de 9,9%.
Partidul Social Democrat este singurul partid care vine cu seriozitate în fața românilor cu un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare, oprind tăvălugul măsurilor haotice care scad puterea de cumpărare a românilor. Doar tăierile și creșterile de taxe și impozite nu rezolvă situația economică a României, ci, din contră, pot arunca țara în criză.
Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
