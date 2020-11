Comunicat de presă, Corneliu Mureșan, PSD Alba: „Sprijinirea educației trebuie să devină o prioritate pentru Consiliul Județean Alba la început de mandat”

Accesul la educație presupune, în actualul context epidemiologic, achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet pentru elevi. O statistică a Inspectoratului Școlar Județean Alba, la începutul anului școlar, arăta că în jur de 3.000 de elevi sunt în imposibilitate de a desfășura școala online, deoarece nu dețin un sistem PC sau nu au internet.

Consiliul Județean nu are, în subordine, unități de învățământ, însă asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, iar situațiile speciale presupun măsuri în consecință. La început de mandat instituția trebuie să își redefinească prioritățile, ținând cont de criza cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, iar educația trebuie pusă pe primul plan.

La începutul pandemiei am solicitat Consiliului Județean Alba să analizeze posibilitatea elaborării unui regulament/proceduri de selecție de proiecte, care să permită instituțiilor de învățământ să acceseze fonduri nerambursabile de la Consiliul Județean Alba pentru device-uri adecvate (sistem desktop PC, laptop sau tabletă cu abonament la internet) și pe care, ulterior, să le pună la dispoziția elevilor din familii fără posibilități materiale. Această măsură era pentru a suplini eforturile autorităților locale și ale Guvernului în zonele în care fondurile, locale, naționale sau europene, nu au ajuns sau nu vor ajunge. Fără a avea o poziție singulară pe acest subiect, în primăvară-vară am atras atenția că noul an școlar nu se va desfășura în regim normal, iar Consiliul Județean trebuie să manifeste atitudine de solidaritate. De asemenea, în septembrie, înainte de începerea anului școlar, am solicitat convocarea unei ședințe extraordinare pentru susținerea învățământului preuniversitar, pentru sprijinirea elevilor, părinților și profesorilor.

Nu voi renunța la demersurile prin care solicit sprijinirea educației. În 5 noiembrie are loc prima ședință a Consiliului Județean Alba din acest mandat, după depunerea jurămintelor de investitură. Astfel, consilierii județeni se întrunesc sub noua „componență”, ca urmare a rezultatelor alegerilor locale. Am speranța că împreună vom realiza un „Pact pentru educație”, iar niciunui elev nu îi va mai fi încălcat acest drept constituțional.