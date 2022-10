Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: Pensiile contributive pot fi crescute cu 27%. Coaliția PSD-PNL nu vrea să crească pensiile românilor

Deputatul USR de Alba, Beniamin Todosiu, a criticat, de la tribuna Parlamentului, modul în care Prim-ministrul Nicolae Ciucă și Președintele României, Klaus Iohannis, au lipsit de la manifestările organizate la Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Încoronării. Deputatul a vorbit despre încercarea de politizare a evenimentului, prin asumarea unui patronaj într-un mod total imoral și nereglementat în atribuțiile Guvernului României, patronaj pe care îl are, de facto, doar Casa Regală a României.

„Declarația mea politică de astăzi poartă titlul: Centenarul Încoronării – un moment istoric ignorat de președinte și de premier

La Alba Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, s-a scris o nouă pagină din istoria României moderne. La sfârșitul săptămânii trecute, am sărbătorit Centenarul Încoronării, care a marcat împlinirea a 100 de ani de la încoronarea primilor regi ai României Mari, Regele Ferdinand și Regina Maria. În 15 octombrie 1922, în Catedrala Încoronării din Alba Iulia, lăcaș de cult construit special pentru marele eveniment istoric, a avut loc ceremonia de încoronare a celor doi suverani.

Încoronarea din 1922 a desăvârșit Marea Unire din 1 Decembrie 1918, iar Alba Iulia este locul ales simbolic pentru ambele evenimente istorice.

Centenarul Încoronării s-a aflat în acest an sub înaltul patronaj al prim-ministrului României, Nicolae Ciucă. Încă de la început, totul a fost o încercare a Partidului Național Liberal de a politiza manifestările prin alăturarea imaginii domnului Ciucă de acest eveniment istoric. Din curiozitate, am căutat pe site-ul Guvernului României și în comunicările publice ale Executivului și nu am găsit o procedură privind modul în care premierul poate acorda patronajul unei acțiuni sau unui eveniment. E și normal să nu găsim, pentru că nu există o reglementare specifică, așa cum este procedura prin care Președintele României poate acorda Înaltul Patronaj.

În concluzie, liberalii au vrut să îl facă un mare om de stat pe domnul general Ciucă și foarte probabil i-au inventat un drept pe care îl are doar Președintele României. A fost și hilar cum un politician, ca să nu spun politruc, a ajuns să patroneze Centenarul Încoronării, patronaj pe care îl are de facto doar Casa Regală a României.

Și ca totul să fie în dulcele stil al politicii dâmbovițene, domnul Ciucă s-a șters pe bocanci cu înaltul patronaj și nici măcar nu a avut bunul simț să cinstească Centenarul Încoronării prin participarea la manifestările de la Alba Iulia. Nu și-a trimis nici măcar câțiva dintre membrii cabinetului de miniștri demonstrând că valorile României nu reprezintă nimic pentru marele partid istoric PNL, al cărui președinte este.

De la Alba Iulia a lipsit și președintele Klaus Iohannis, însă ne-am obișnuit ca acesta să fie mereu marele absent din viața publică a țării pe care o conduce.

Închei spunându-vă că la Alba Iulia, noi, cei care iubim cu adevărat România, am fost onorați să sărbătorim Centenarul Încoronării și am făcut acest lucru fără înverșunare politică, cu decență și emoție. Oameni simpli au venit din țară și din Diaspora pentru a cinsti Alba Iulia și România.

În 2022, mai marii Statului Român au ratat momentul în care puteau să demonstreze că sunt cu adevărat mari oameni de stat. În absență, au jignit Alba Iulia și România și au arătat că nu vor reuși să se ridice niciodată la nivelul înaintașilor noștri, deși se laudă că îi urmează politic într-un partid istoric.

Închei declarația mea cu rugămintea către colegii din PNL să le transmită domnilor Ciucă și Iohannis că Alba Iulia îi așteaptă, dacă vor avea decența să vină să depună o floare la busturile Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, cei care au contribuit major la România modernă.

Beniamin Todosiu

Deputat USR de Alba”