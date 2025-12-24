Comunicat de presă: Anunț finalizare proiect „Modernizare Școala generală cu clasele I – VIII, Localitatea Loman, Comuna Săsciori, județul Alba”
COMUNICAT DE PRESĂ
Anunț finalizare proiect „Modernizare Școala generală cu clasele I – VIII, Localitatea Loman, Comuna Săsciori, județul Alba”
Proiectul „Modernizare Școala generală cu clasele I – VIII, Localitatea Loman, Comuna Săsciori, județul Alba”, cod MySMIS 124612, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Comuna Săsciori și are o valoare totală de 4.316.855,97 lei din care 3.730.446,72 lei cheltuieli eligibile. Suma de 3.665.837,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul s-a se derulat în perioada 23.12.2020 – 24.12.2025.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivelul U.A.T. Comuna Săsciori prin modernizarea Scolii generale cu clasele I – VIII din Localitatea Loman.
Indicatorul prestabilit de realizare al proiectului îl constituie capacitatea infrastructurii de educație care beneficiaza de sprijin – scolar cu valoarea țintă de 104 persoane din care 44 fete și 60 de băieți.
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la datele de contact de mai jos. Persoana de contact: Daniela DRĂGHICI, responsabil de proiect.
Date de contact beneficiar:
Str. Principalǎ nr.363, Localitatea Sǎsciori, Comuna Sǎsciori,
Tel: 0258741110, e-mail: [email protected]
