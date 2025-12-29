Comunicat de presă 29 decembrie 2025: Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare în aglomerarea Unirea – Războieni
29 decembrie 2025
Comunicat de presă: Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare în aglomerarea Unirea – Războieni
S.C. APA CTTA S.A. Alba anunță finalizarea și recepția sectorului de lucrări AB3-CL5.2 – „Extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni”, a doua parte din contractul de lucrări AB3-CL5 – „Extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă și extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni”, inclus în cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.
Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 19 decembrie 2025, marcând încheierea cu succes a investițiilor realizate în localitățile Unirea și Războieni Cetate. Lucrările din acest sector au avut o valoare totală de
21.011.516,75 lei și au vizat extinderea infrastructurii de canalizare pentru a asigura colectarea și transportul apelor uzate în condiții moderne și sigure, conforme cu standardele europene de mediu.
În cadrul contractului au fost realizate următoarele investiții:
- Localitatea Unirea: Au fost extinse rețelele de canalizare pe o lungime de aproximativ 7,6 km, au fost construite două stații de pompare a apelor uzate și au fost realizate conducte de refulare cu o lungime de circa 3,4 km, asigurând transportul eficient al apelor uzate către sistemele de epurare.
- Localitatea Războieni Cetate: Lucrările au inclus extinderea rețelei de canalizare pe aproximativ 8,3 km, realizarea a trei stații de pompare a apelor uzate și construirea a 1,2 km de conducte de refulare, inclusiv lucrări speciale pentru traversarea râului Mureș.
Prin finalizarea sectorului AB3-CL5.2, locuitorii din Unirea și Războieni Cetate beneficiază de acces la servicii moderne de canalizare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață, protejarea mediului și reducerea riscurilor de poluare a solului și apelor de suprafață. Investiția sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților locale și aliniază infrastructura de apă uzată la cerințele europene privind epurarea apelor uzate urbane. Contractul AB3-CL5 reprezintă un pas important în procesul de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare din județul Alba, implementat de S.C. APA CTTA S.A. Alba, în beneficiul populației și al mediului înconjurător.
Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva UE 2024/3019).
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).
