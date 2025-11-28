Rămâi conectat

Economie

Comunicat de presă 28 noiembrie 2025: ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod SMIS 153857

Dana Opruta

Publicat

acum 3 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Data: 28.11.2025

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

Proiectul „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod SMIS 153857, a contribuit la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate) întrucât îmbunătățirea infrastructurii și spațiilor publice urbane în teritoriul SDL, cu accent pe ZUM Sebeș, are efecte atât pentru comunitate, în sensul de creștere a valorii și potențialului zonei, de integrare și de îmbunătățire a imaginii zonei, cât și pentru restul orașului care va beneficia de acestea.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 1.476.211,94 lei, din care 1.128.477,54 lei a reprezentat finanțare nerambursabilă.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.03.2018 – 31.12.2025.

Obiectivul general al proiectului a fost:

Îmbunătățirea infrastructurii spațiilor publice urbane și creșterea gradului de confort, recreere și petrecere a timpului liber în Municipiul Sebeș.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Reamenajarea parcurilor de joacă din Aleea Parc și Petrești în beneficiul populației defavorizate din teritoriul SDL Sebeș.
2. Îmbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de infrastructură recreațională.

Date de contact beneficiar:
Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1
Tel 0258731004, e-mail: [email protected]

Comunicatul din data de 26 noiembrie 2025

Comunicatul din data de 27 noiembrie 2025

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Anunț lansare Proiect: „Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul MĂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂNE DUMBRAVA”

Dana Opruta

Publicat

acum o oră

în

28 noiembrie 2025

De

MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ ROMÂNĂĂ DUMBRAVA anunță lansarea proiectului cu titlul: „Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul MĂNĂSTIRII ORTODOXE ROMÂNE DUMBRAVA” ca urmare a semnării contractului de finanțare în data de  30 octombrie 2025. Proiectul este cofinanțat din Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă PNRR: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Comuna Sântimbru, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 3 zile

în

25 noiembrie 2025

De

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – anunț finalizare proiect – Comuna Sântimbru, din județul Alba anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan de Hunedoara” din Comuna Sântimbru, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-1485, finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă PNRR: Anunț privind începerea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII SAORSA TURISM SRL”

Ioana Oprean

Publicat

acum o lună

în

27 octombrie 2025

De

SAORSA TURISM SRL, cod de identificare fiscală 43550555, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/37/2021 Vişeu de Sus, Str. CERBULUI 5, Județ Maramureş, derulează începând cu data de 22/03/2025 proiectul  (Nr. ctr: 6095.1/i3/c9), intitulat: “DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII SAORSA TURISM SRL” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice

Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice România...
Actualitateacum 2 ore

Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care dânsul o ia”

Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 minute

FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”

Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025

PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025 Societatea de Transport Public...
Curier Județeanacum 11 ore

FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în afara drumului, în zona Tărtăria Un accident rutier a avut...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea