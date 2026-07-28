Economie

Comunicat de presă – 28 iulie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL”

Dana Opruta

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Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL”

ZOG S.R.L., cod de identificare fiscală 16382950, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/697/2004 Baia Mare, Str. Dragos Voda 6 Ap. 50 Cod 430022, Județ Maramureş, finalizează începând cu data de 27/07/2026 proiectul Nr. ordine: 1405.1/i3/c9, intitulat: “ DIGITALIZAREA ACTIVITATII ZOG SRL” finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, Investiția I3 „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1 „Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, Apel 1 „Digitalizarea IMM-urilor grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Contract de finanțare nr. 1405.1/i3/c9 – RUE: 1405

Durata proiectului: Data de începere: 15/03/2025; Data finalizare: 31/07/2026

Obiectivul principal al proiectului: Prin investiții în tehnologie, dezvoltare și formare continuă a angajaților, se urmărește menținerea unui avantaj competitiv și de a fi în permanență la pas cu schimbările tehnologice și de piață, într-un mod care să fie sustenabil și responsabil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea gradului de digitalizare a afacerii prin utilizarea de soluții IT și platforme digitale pentru a îmbunătăți procesele existente in cadrul companiei.
  • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC cu scopul de a ajuta angajatii să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea companiei.
  • Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței și calității serviciilor existente prin digitalizarea activitatii societatii.
  • Indeplinirea a minim 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.
  • Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de durabilitate.
  1. Valoarea totală a proiectului (I.a+I.b): 617.126,86 lei

I.a Valoarea totală neeligibilă: 99.032,86lei

I.b Valoarea totală eligibilă: 518.094lei

  1. Asistenţă financiară nerambursabilă: 458.954,63lei, din care:

TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 0  lei

III. Contribuţia proprie la valoarea eligibilă: 59.139,37lei

Impactul investiției la nivel local și regional: Investiția contribuie la consolidarea competitivității unei întreprinderi din municipiul Baia Mare, la modernizarea activității economice din județul Maramureș și Regiunea Nord-Vest, precum și la promovarea adoptării tehnologiilor digitale în sectorul privat. Digitalizarea fluxurilor de lucru și dezvoltarea competențelor angajaților susțin servicii și procese mai eficiente, mai rapide și mai bine adaptate cerințelor pieței.

Date de contact beneficiar:
Email: [email protected], Telefon:0722501354

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