Comunicat de presă – 19 martie 2026: Anunț finalizare proiect „Creșterea eficienței energetice a societății PREBET AIUD SA”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

SC PREBET AIUD SA, în calitate de Beneficiar, cu cod de identificare fiscală RO1763841, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/121/1991, cu sediul în Mun. Aiud, str. Arenei, nr. 10, județ Alba, a implementat proiectul „Creșterea eficienței energetice a societății PREBET AIUD SA”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta 6. Energie.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice, care are ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial. Compania PREBET AIUD SA a avut ca obiectiv achiziționarea următoarelor echipamente în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 30%: stație de betoane, stație de sortare, mașină de îndreptat, mașină de găurit, foarfecă ghilotină, strung CNC și centru vertical pentru înlocuirea echipamentelor vechi, ineficiente energetic, în vederea scăderii emisiilor de GES cu minim 30%.

Valoarea totală a proiectului a fost de 13.842.495,87 lei cu TVA, din care 11.632.349,47 lei fără TVA, respectiv: valoarea totală eligibilă a fost de 11.533.702,54 lei, fără TVA, din care: valoarea maximă eligibilă nerambursabilă (valoarea finanțării solicitate) este de 6.343.536,40 lei fără TVA, valoarea eligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 5.190.166,14 lei, fără TVA, valoarea neeligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 98.646,93 lei, iar valoarea TVA de 2.210.146,40 lei.

Durata contractului este cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia, 09.08.2024, și până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului. Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data depunerii Ofertei de finanțare, în conformitate cu principiul de demarare a lucrărilor și data procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției. Finalizarea punerii în funcțiune a investiției s-a realizat în luna martie 2026.

La nivelul localității Aiud și al regiunii, investiția contribuie la modernizarea capacităților industriale, la creșterea competitivității economice locale și la susținerea tranziției către o economie verde, cu efecte pozitive asupra mediului și asupra menținerii activității productive în zonă.

Cod proiect: RUE 29, Contract de finanțare Nr. 827/09.08.2024

Informații suplimentare se pot obține la:

Nume persoană de contact: Simula Bogdan; Tel.: 0756199997, E-mail: [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI