Comunicat de presă – 19 martie 2026: Anunț finalizare proiect „Creșterea eficienței energetice a societății PREBET AIUD SA”
Comunicat de presă privind finalizarea proiectului
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
SC PREBET AIUD SA, în calitate de Beneficiar, cu cod de identificare fiscală RO1763841, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/121/1991, cu sediul în Mun. Aiud, str. Arenei, nr. 10, județ Alba, a implementat proiectul „Creșterea eficienței energetice a societății PREBET AIUD SA”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- Componenta 6. Energie.
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice, care are ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial. Compania PREBET AIUD SA a avut ca obiectiv achiziționarea următoarelor echipamente în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 30%: stație de betoane, stație de sortare, mașină de îndreptat, mașină de găurit, foarfecă ghilotină, strung CNC și centru vertical pentru înlocuirea echipamentelor vechi, ineficiente energetic, în vederea scăderii emisiilor de GES cu minim 30%.
Valoarea totală a proiectului a fost de 13.842.495,87 lei cu TVA, din care 11.632.349,47 lei fără TVA, respectiv: valoarea totală eligibilă a fost de 11.533.702,54 lei, fără TVA, din care: valoarea maximă eligibilă nerambursabilă (valoarea finanțării solicitate) este de 6.343.536,40 lei fără TVA, valoarea eligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 5.190.166,14 lei, fără TVA, valoarea neeligibilă a cheltuielilor care se acoperă din contribuția proprie a beneficiarului este de 98.646,93 lei, iar valoarea TVA de 2.210.146,40 lei.
Durata contractului este cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia, 09.08.2024, și până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului. Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data depunerii Ofertei de finanțare, în conformitate cu principiul de demarare a lucrărilor și data procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției. Finalizarea punerii în funcțiune a investiției s-a realizat în luna martie 2026.
La nivelul localității Aiud și al regiunii, investiția contribuie la modernizarea capacităților industriale, la creșterea competitivității economice locale și la susținerea tranziției către o economie verde, cu efecte pozitive asupra mediului și asupra menținerii activității productive în zonă.
Cod proiect: RUE 29, Contract de finanțare Nr. 827/09.08.2024
Informații suplimentare se pot obține la:
Nume persoană de contact: Simula Bogdan; Tel.: 0756199997, E-mail: [email protected]
Comunicat de presă – 17 martie 2026: Anunț închidere proiect „Dotarea Școlii Gimnaziale Blandiana Județul Alba”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA Comuna BLANDIANA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08.2023 contractul de finanțare nr. 1106DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA” cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6378, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. […]
Comunicat de presă – 13 martie 2026: Anunț încheiere proiect „Actualizarea în format GIS a planului de amenajare a teritoriului județean Alba”
COMUNICAT DE PRESĂ 13.03.2026 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Anunț încheiere proiect „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA” Proiectul „ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA”, Cerere de finanțare nr. C10-I4-6/16.05.2022, Contract de finanțare nr. 129189/16.11.2022, Componenta C10-Fondul Local, Investiția […]
Anunț finalizare proiect: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” -anunț finalizare proiect- UAT Comuna Bucerdea Grânoasă anunță finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «Ioan Maiorescu» Bucerdea Grânoasă, județul Alba”, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-2637, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul VI: […]
Un simplu „da” spus la telefon îți poate crea necazuri: Escrocheria banală care îți poate da dureri de cap
Un simplu „da” spus la telefon îți poate crea necazuri: Escrocheria banală care îți poate da dureri de cap O...
Inflația, în scădere în februarie 2026, la 8,3%: România rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1%
Inflația, în scădere în februarie 2026, la 8,3%: România rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de...
FOTO | Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș
Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de...
Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an
Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone...
FOTO | Sophie Dahinten, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană: ,,Orice limbă învățată este ca o fereastră spre o nouă cultură”
Sophie Dahinten, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, calificare la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană: ,,Orice...
INCENDIU de vegetație uscată în localitatea Spătac: Flăcările se manifestă pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați
INCENDIU de vegetație uscată în localitatea Spătar: Flăcările se manifestă pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați Pompierii din...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...