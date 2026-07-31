Arbitrul Alexandru Vodă, din Alba Iulia, o nouă delegare la un meci din cupele europene: Unde va oficia

Arbitrajul românesc continuă să fie prezent la cel mai înalt nivel în preliminariile cupelor europene, iar Alexandru Vodă se află printre oficialii români delegați de UEFA pentru această serie de partide.

Arbistrul asistent albaiulian va face parte din brigada condusă de Horațiu Feșnic, care va arbitra confruntarea dintre Hradec Králové și Beşiktaş.

Partida este programată pe 6 august, de la ora 20.00, în Europa League.

Alexandru Vodă va îndeplini rolul de arbitru asistent, alături de Alexandru Cerei.

Brigada românească va fi completată de Florin Andrei, arbitru de rezervă, în timp ce la VAR vor fi Ovidiu Hațegan și Iulian Dima.

sursa: gsp.ro

foto: arhivă

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