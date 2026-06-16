Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Lansare proiect „Cresterea competitivitatii societatii MIHU SPEED CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de echipamente prietenoase cu mediul”

Comunicat lansare proiect

DATA: 16.06.2026

Cresterea competitivitatii societatii MIHU SPEED CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de echipamente prietenoase cu mediul

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniul lucrarilor de finisare a cladirilor prin achizitionarea unor utilaje prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv prin investitii productive dar si in programe de formare a competentelor pentru specializare

inteligenta si tranzitie industriala si antreprenoriat. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de executie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, full electrice de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat dar si a unor investitii care sa ofere societatatii oportunitatea de a folosi o sursa renerabila de energie prin achizitia unui system de panouri fotovoltaice mobil, investii in instruirea angajatilor si nu il ultimul rand investitii in adaptarea echipamentelor si infrastructuri in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati.

Beneficiar: MIHU SPEED CONSTRUCT S.R.L.

Perioada de implementare: 22.04.2026 – 21.04.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

1.404.414,62 764.441,47

Rezumat proiect și activități:

OBIECTIVE:

Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, in vederea cresterii gradului de retehnologizare, de recuperare a deseurilor optimizarii procesului de executie si asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor mijloace fixe electrice cu emisii poluante zero si a unui sistem mobil cu panouri fotovoltaice prin intermediul carora vom folosi o sursa regenerabila de energie pentru incarcarea acumulatorilor.Investitii in echipamentele si masuri care sa ajute la adaptarea infrastructurii, respectiv a echipamentelor si a servicilor prestate de catre persoanele cu dizabilitati. Cresterea numarului de angajati, in vederea asigurarii necesarului de personal din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane si investitia in instruirea acestora. Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate. Locuri de muncă nou create 5 Numărul de angajați instruiți 6 Mentinerea locurilor de munca existente si a celor nou create, cresterea cifrei de afaceri drept urmare a dezvoltarii activitatii, fapt care va conduce la cresterea eficientei si eficacitatii personalului determinand sporirea productivitatii.

Activitati:

Activitate: 1. Consultanta Scriere

Activitate: 2. Informare, comunicare si publicitate

Activitate: 3. Raportare

Activitate: 4. Semnarea contractului de finanțare

Activitate: 5. Consultanta Management

Activitate: 6. Realizarea investitiei de baza

Activitate: 7. Angajarea de personal

Activitate: 8. Instruirea de personal

Activitate: 9. Audit

Investitia vizata in cadrul prezentului proiect consta in achizitia unor utilaje/echipamente/accesori: Active corporale: -Elicopter pardoseala electric -Pompa de sapa electrica – Masina de finisat umed -Pompa de tencuit -Masina celuloza -Masina de gletuit si decorativa -Pompa de zugravit -Aspirator pentru slefuitorul de pereti -Slefuitor telescopic –Pompa pentru spuma -Masina de legat fier -Pompa pentru tencuit si sapa -Sistem mobil de panouri fotovoltaice(care asigura o sursa renerabila de energie) – Dispozitiv pentru crearea etichetelor audio-pers cu dizabilitati Active necorporale: -Soft CRM Acestea fiind esentiale in executarea lucrarilor de finisare a unei cladiri. Acestea vor fi amplasate la pct de lucru. Una dintre problemele intalnite in acest domeniu o reprezinta tehnologia depasita, cu grad ridicat de poluare, care nu asigura consumuri eficiente de energie, nereusind astfel sa aduca plusvaloare sectorului. Prezentul proiect vizeaza dotarea societatii cu mijloace fixe specifice activitatiilor nerezidentiale in vederea acoperirii cererii existente in acest domeniu, precum si consolidarea si dezvoltarea sectorului constructiilor prin tehnologii prietenoase cu mediul. Utilajele care fac obiectul prezentei investitii, reprezinta o componenta importanta in derularea fluxului tehnologic aferent lucrarilor de finisare a unei cladiri si formeaza un flux unitar, acesta participand aproape la toate etapele procesului, prin urmare achizitionarea acestuia conduce la o imbunatatire semnificativa atat a proceselor de executie, cat si lucrarilor realizate. 1.Elicopter pardoseala electric-2 buc Rol si functionalitate: Acesta poate fi util într-o serie de etape ale procesului de finisare a unei case, inclusiv: -Rectificarea și nivelarea suprafețelor de beton: -Finisarea pardoselilor din beton: -Polizarea și lustruirea pardoselilor din beton: -Aplicarea finisarelor protectoare: Utilizarea acestui echipament poate contribui la obținerea unor rezultate de calitate și la îmbunătățirea aspectului și durabilității pardoselilor interioare. 2.Pompa de sapa electrica-2 buc Rol si functionalitate: O pompă de șapă electrică este un echipament utilizat pentru a livra și a distribui materialul de șapă în timpul procesului de finisare a unei case. Șapa este un amestec de ciment, nisip și apă care este utilizat pentru nivelarea și acoperirea suprafețelor de beton, creând astfel o bază uniformă și netedă pentru finisarea ulterioara, precum podelele. -Aplicarea șapei pe suprafețele de beton -Nivelarea și finisarea pardoselilor -Reparații și renovări O pompă de șapă electrică este un instrument util și eficient în procesul de finisare a unei case, ajutând la aplicarea uniformă și eficientă a materialului de șapă pentru obținerea unei suprafețe nivelate și pregătite pentru finisajele finale. Pompa de sapa se va transporta in santier pe trailer. Rotile sunt folosite pentru manipularea mai usoara a echipamentului, nici decum nu va fi folosita ca o remorca/mijloc de transport. 3.Masina de finisat umed-2 buc Rol si functionalitate: Această mașină poate fi utilizată pentru mai multe scopuri, în funcție de tipul de finisare și de suprafața care trebuie tratată. -Șlefuirea pereților și a tavanului: După aplicarea primerului și a stratului de vopsea sau tencuială, suprafețele pot avea denivelări, asperități sau imperfecțiuni. Mașina de finisat umed poate îndepărta aceste neuniformități, oferind o suprafață netedă și uniformă. -Îndepărtarea zgârieturilor și imperfecțiunilor: Uneori, în timpul lucrărilor de construcție sau renovare, suprafețele pot suferi zgârieturi sau alte imperfecțiuni. Mașina de finisat umed poate îndepărta aceste defecte, pregătind suprafața pentru aplicarea finisajului final. -Uniformizarea texturii: În cazul în care există diferențe de textură între diversele zone ale pereților sau tavanelor, mașina de finisat umed poate ajuta la uniformizarea acestora, conferind o coeziune estetică întregii încăperi. 4.Pompa de tencuit-2 buc

Rol si functionalitate: este un echipament utilizat pentru aplicarea tencuielii pe suprafețele interioare sau exterioare ale unei clădiri în timpul procesului de finisare. Iată câteva moduri în care o pompă de tencuit poate fi folosită în finisarea unei case: -Aplicarea tencuielii pe pereți: -Acoperirea defectelor și imperfecțiunilor -Crearea texturilor și efectelor decorative O pompă de tencuit este un instrument util și eficient în finisarea unei case, ajutând la aplicarea uniformă și eficientă a tencuielii pentru obținerea unor finisaje de calitate pe suprafețele interioare și exterioare. Utilizarea acestui echipament poate contribui la obținerea unor rezultate de înaltă calitate și la îmbunătățirea aspectului și durabilității clădirii finisate. 5.Masina celuloza-2 buc Rol si functionalitate: Mașina de celuloză, este un echipament utilizat în izolarea termică și fonică a clădirilor, în special în timpul procesului de finisare a unei case. Această mașină este utilizată pentru a sufla material izolant din celuloză în cavitatea peretelui sau a plafonului, pentru a oferi o izolație eficientă împotriva pierderilor de căldură și zgomotului. 6.Masina de gletuit si decorativa-2 buc Rol si functionalitate: Mașina de gletuit și decorativă este un echipament specializat folosit în diverse etape ale finisării unei case, în special în pregătirea și aplicarea finisajelor pe suprafețele interioare și exterioare. Iată câteva moduri în care o astfel de mașină poate fi folosită în finisarea unei case: -Aplicarea stratului de glet: -Aplicarea tencuielii decorative -Aplicarea gletului decorativ 7.Pompa de zugravit-2 buc Rol si functionalitate: Pompa de zugrăvit este un echipament specializat folosit în finisarea unei case pentru aplicarea vopselei pe suprafețe interioare și exterioare. Iată câteva moduri în care o pompa de zugrăvit poate fi folosită în acest proces: -Aplicarea vopselei pe pereți și tavane -Aplicarea vopselei pe suprafețe mari și dificile -Controlul grosimii și texturii vopselei 8.Aspirator pentru slefuitorul de pereti-2 buc Rol si functionalitate: Aspiratorul pentru șlefuitorul de pereți este un accesoriu util în procesul de finisare a unei case, în special atunci când se utilizează un șlefuitor de perete pentru a pregăti suprafețele pentru finisaje. Colectarea prafului: Șlefuitorul de perete poate genera o cantitate semnificativă de praf în timpul procesului de șlefuire. Aspiratorul este folosit pentru a aspira și a colecta praful în timp ce acesta este generat, menținând astfel zona de lucru curată și reducând dispersia prafului în încăpere. 9.Slefuitor telescopic-2 buc Rol si functionalitate: Un șlefuitor telescopic este un instrument util utilizat în finisarea unei case pentru a slefui și pregăti suprafețele pentru finisaje ulterioare. Acesta este echipat cu un șlefuitor rotativ la capătul său, care poate fi extins sau retractat pentru a ajunge la suprafețe înalte sau greu accesibile. Iată câteva moduri în care un șlefuitor telescopic poate fi folosit în finisarea unei case: -Slefuiți pereții și tavanele înalte -Pregătirea suprafețelor pentru finisaj -Slefuiți suprafețele orizontale și verticale 10.Pompa pentru spuma-2 buc Rol si functionalitate: Pompa pentru spumă este un instrument utilizat în diverse etape ale finisării unei case, în special în izolarea termică și etanșarea rosturilor. Iată câteva moduri în care o pompă pentru spumă poate fi folosită în finisarea unei case: -Izolarea termică: -Etanșarea rosturilor și fisurilor – Izolarea fonică 11.TOALETA ADAPTATA PERS CU DIZABILITATI-1 buc Rol si functionalitate: necesara pentru adaptarea infrastrucuturi pentru operarea persoanelor cu dizabilitati. Toaleta va fi amplasata in santier iar datorita configuratiei poate fi utilizata si de catre persoane cu dizabilitati. 12. Masina de legat fier-2 buc Rol si functionalitate: În cazul în care sunt necesare reparații sau consolidări ale elementelor structurale existente înainte de finisarea finală, mașina de legat fier poate fi folosită pentru a lega sau fixa armăturile suplimentare în zonele afectate. 13. Pompa pentru tencuit si sapa-2 buc Rol:este un echipament utilizat pentru aplicarea tencuielii sau sapei pe suprafețele interioare ale unei clădiri în timpul procesului de finisare. 14.Sistem mobil de panouri fotovoltaice-1 buc Rol si functionalitate: Sistem de panouri fotovoltaice mobil- produce energie electrica si va fi utilizat pentru racordarea sculelor electrice de mana (masina de lejat fier).Societatea va utiliza prin aceasta investitie energie din resurse regenerabile in vederea asigurarii curentului electric a activelor mai in sus mentionate. Energia solara fotovoltaica se bazeaza pe producerea directa de electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu. Atunci cand straluceste si atunci cand conditiile climatice sunt favorabile, soarele furnizeaza o putere de 1 kW/mp. Panourile fotovoltaice permit convertirea directa in electricitate a 10 – 15% din aceasta putere. Panourile vor fi montate, garate in spatiul verde(teren) al imobilului in care societatea isi desfasora activitatea. 15. Dispozitiv pentru crearea etichetelor audio- 1 buc Rol: Cu ajutorul PenFriend (Dispozitiv pentru crearea etichetelor audio )putem înregistra şi reînregistra mesaje vocale asociate unor etichete auto-adezive lipite pe echipamente. Mesajele asociate etichetelor pot fi reascultate prin simpla atingere a etichetei cu dispozitivul. Astfel putem oferi unei persoane nevazatoare accesul la operarea echipamentelor. 16.Soft CRM-1 buc Rol: necesar pentru intocmirea ofertelor de pret, gestionarea clientilor, urmărirea proiectelor (Software-ul CRM ne permite să ținem evidența proiectelor și a stadiului lor de finisare), Gestionarea sarcinilor și a termenelor limită: Un CRM ne va ajuta să stabiliți sarcini pentru membrii echipei și să urmărim progresul acestora, gestionarea contactelor și a furnizorilor. Softul este accesibil de pe orice device mobil care are un browser web, permitand astfel sa lucrezi de oriunde si sa ai acces la date in timp real. Utilajele necesara au fost propuse in ideea functionarii unitar in cadrul unui flux, iar acest flux nu va fi unul complet si, in aceste conditii. Investitia mai presupune si instruirea a unui numar de 6 angajati-care vor avea calitatea aceasta la momentul demarari cursurilor de instruire.

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