Fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false pentru fonduri europene

Tribunalul București a pronunțat sentința în dosarul penal în care este judecat un fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, Dorin Șerdean, trimis în judecată în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Instanța l-a condamnat pe Șerdean la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, în timp ce firma spaniolă pe care o administra, AMA Grupo Financiero Europeo SA, a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 144.000 de lei.

Potrivit actului de sesizare emis de procurorul european delegat, Șerdean era acuzat că, în perioada mai 2020 – martie 2022, a determinat mai mulți antreprenori să folosească, fără vinovăție, în cadrul unor contracte de achiziții publice finanțate din fonduri europene, 18 scrisori de garanție false, emise în numele AMA Grupo Financiero Europeo SA – societate spaniolă înmatriculată la Registrul Comerțului, al cărei administrator unic era inculpatul din 2018.

Scrisorile erau folosite pentru garantarea avansurilor sau a bunei execuții în contracte de lucrări. Procurorii au susținut și că societatea nu deținea capacitatea financiară reală pentru a acoperi garanțiile emise, iar documentele care atestau un pretins rating financiar erau falsificate. Ancheta EPPO a scos la iveală, în 2023, o rețea mai amplă la nivel european de furnizare a unor scrisori de garanție false către beneficiari de fonduri UE, cu percheziții în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt, dar și în sudul Franței.

Potrivit anchetatorilor, mecanismul implica și o bancă fictivă din Insulele Comore, alături de entități din Cehia, Letonia și Spania, care ar fi emis garanții pentru proiecte derulate în România fără a avea resursele necesare acoperirii eventualelor daune.

Mecanism cu documente falsificate

Tribunalul București a stabilit că Șerdean a conceput un mecanism prin care, folosindu-se de societatea spaniolă, de documente falsificate privind ratingul acesteia și de aparența unei instituții financiare autorizate, a emis și comercializat scrisori de garanție care nu îndeplineau condițiile legale pentru a fi instrumente de garantare valide. Beneficiarii, induși astfel în eroare, au achitat primele aferente și au folosit scrisorile în relația cu autoritățile contractante.

Instanța a înlăturat însă acuzația de obținere frauduloasă de fonduri europene, reținând că neconformitățile privind emitentul garanțiilor nu au afectat dreptul beneficiarilor la finanțare, ci doar mecanismele de garantare a executării contractelor – autoritățile contractante au cerut înlocuirea garanțiilor, fără a rezilia contractele sau a constata neeligibilitatea proiectelor. Din același motiv, Tribunalul a dispus achitarea și pe capătul de acuzare privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, constatând că semnarea scrisorilor de către o angajată a firmei s-a făcut cu acordul și la solicitarea expresă a inculpatului, deci fără o contrafacere propriu-zisă a semnăturii, chiar dacă certificatele de rating utilizate s-au dovedit ulterior falsificate.

Singura condamnare a fost, astfel, pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată (18 acte materiale), pedeapsa fiind individualizată ținând cont de vârsta inculpatului (56 de ani), lipsa antecedentelor penale și atitudinea procesuală „parțial sinceră” – a recunoscut emiterea scrisorilor, dar a contestat caracterul ilicit al conduitei, susținând că firma avea, potrivit legislației spaniole, dreptul de a emite astfel de instrumente.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a interzis inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, exercitarea unor drepturi, printre care ocuparea unei funcții care implică exercițiul autorității de stat. Firmei spaniole AMA Grupo Financiero Europeo SA i-a fost aplicată, în plus față de amenda de 144.000 de lei, o pedeapsă complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare la un post național de televiziune, în trei apariții.

Pe latura civilă, Tribunalul a obligat, în solidar, inculpatul și firma să plătească despăgubiri către cinci societăți care au achiziționat scrisorile de garanție: 48.157 lei, 269.267 lei, 189.054 lei, 1.010.083 lei și, respectiv, 429.276 lei. A fost dispusă și confiscarea sumei de 15.871 lei, iar sechestrul asigurător instituit de procurori asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi inculpați a fost menținut, în cazul firmei spaniole, până la concurența sumei de 1.961.708 lei.

Cererea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care se constituise parte civilă cu suma de peste 64 de milioane de lei, a rămas nesoluționată, ca urmare a achitării pentru infracțiunea privind fondurile europene. Sentința Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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