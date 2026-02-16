Comunicat de presă – 16 februarie 2026: Canalizare modernă și alimentare cu apă îmbunătățită pentru comunitățile din Blaj, Sâncel, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos
Comunicat de presă
16 februarie 2026
S.C. APA CTTA S.A. Alba, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, derulează investiții majore pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, în cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – Etapa II”, cod SMIS 319094, prin care au fost realizate, printre altele, lucrările aferente Contractului de lucrări AB3-CL6 – „Extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Blaj – Sâncel, extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei și extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă – Crăciunelu de Jos”.
Prin acest contract au fost extinse și modernizate rețelele de canalizare și alimentare cu apă potabilă, fiind realizate aproximativ 16,5 km de rețele de canalizare, 5,6 km de rețele de distribuție a apei, 4 km de conducte de aducțiune, precum și 3,7 km de conducte de refulare apă uzată. De asemenea, au fost construite două gospodării de apă noi (rezervoare de înmagazinare și stații de clorinare) și șase stații noi de pompare a apelor uzate, asigurând funcționarea eficientă a noilor sisteme. Investițiile realizate aduc servicii moderne în localități care, până recent, se confruntau cu limitări ale infrastructurii de utilități și contribuie direct la creșterea confortului locuitorilor, la protejarea mediului și la îmbunătățirea calității vieții. O rețea de canalizare modernă înseamnă igienă, sănătate și siguranță pentru întreaga comunitate: colectarea controlată a apelor uzate previne poluarea solului și a apelor de suprafață, reduce riscurile pentru sănătatea populației și sprijină dezvoltarea durabilă a localităților. Având în vedere că pentru unii utilizatori facilitățile rețelelor de canalizare sunt noi, operatorul regional dorește să atragă atenția asupra utilizării corecte a rețelei de canalizare. Canalizarea nu este un coș de gunoi – în rețea nu trebuie aruncate deșeuri solide, materiale textile, produse de igienă, grăsimi sau uleiuri, deoarece acestea pot provoca blocaje, avarii și disfuncționalități ale sistemului. Respectarea regulilor de utilizare ajută la menținerea rețelei în stare bună și la evitarea intervențiilor costisitoare.
Locuitorii din Blaj, Sâncel, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos care nu sunt încă racordați la rețelele de apă și canalizare sunt încurajați să facă acest pas important pentru confortul propriu și pentru comunitate. Racordările se realizează prin Sucursala Blaj a S.C. APA CTTA S.A. Alba, unde cetățenii pot primi informații detaliate despre procedură, documentație și pașii necesari. Implementarea acestui contract reprezintă un pas important către un județ mai curat, mai sănătos și mai bine conectat la infrastructura modernă de utilități, în care investițiile publice se transformă în beneficii reale pentru oameni.
Proiectul regional implementat de S.C. APA CTTA S.A. ALBA vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitățile deservite precum și asigurarea colectării și epurării apelor uzate, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva UE 2024/3019).
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (etapa I) și Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? (P)
De ce sunt pantofii punctul central al oricărei ținute? Există piese vestimentare care completează o ținută și există piese care o definesc. Pantofii fac parte din a doua categorie. Ei sunt declarația tăcută care spune cine ești, cât de atent îți alegi aparițiile și cât respect acorzi contextului. O ținută modernă și șic pornește adesea […]
Comunicat de presă – 2 februarie 2026: Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni
Comunicat de Presă 02.02.2026 Investiții care au îmbunătățit serviciile de apă și canalizare în Munții Apuseni, în localitățile Abrud, Baia de Arieș și Arieșeni În cadrul Proiectului regional „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014–2020 – etapa II”, cod SMIS 319094, implementat de S.C. APA CTTA S.A. […]
Comunicat de presă – 30 ianuarie 2026: Județul Alba își conturează direcțiile viitoare pentru serviciile de apă și apă uzată
Comunicat de presă 30 ianuarie 2026 Județul Alba își conturează direcțiile viitoare pentru serviciile de apă și apă uzată Alba Iulia, 28 ianuarie 2026 – La sala de ședințe a Consiliului Județean Alba a avut loc o nouă sesiune de consultare cu factorii cheie interesați, în cadrul căreia a fost prezentată varianta finală a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor
Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor Biletul de...
Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale
Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale Datoria externă totală a României a crescut în...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
FOTO | Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate
Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate Tribunalul Alba...
1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...