Economie

Comunicat de pesă – 17 iunie 2026: Finalizare Proiect Digitalizare S.C. Sapphire Dental Clinic S.R.L.

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

De

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL” Numele beneficiarului: SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL

 

SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, cu sediul în Județul Teleorman, localitatea Pleașca, anunță finalizarea proiectului „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL”, cod proiect 89/RUE196/C9/I3, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 196.1/i3/c9, Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Apel 1 – Digitalizarea IMM-urilor.

Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2024 – decembrie 2025

 Obiectivul principal al proiectului:

Obiectivul principal al proiectului a constat în creșterea nivelului de digitalizare al societății prin dotarea acesteia cu echipamente hardware, software și soluții digitale moderne, necesare dezvoltării activității și creșterii competitivității pe piață.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • dotarea societății cu active corporale și necorporale;
  • creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate;
  • menținerea locurilor de muncă existente la nivelul anului 2022, în vederea reducerii fluctuației de personal și susținerii unui impact pozitiv asupra societății;
  • îndeplinirea a minim 6 criterii DESI ca urmare a implementării

Valoarea totală a proiectului este de 160.028,69 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată prin PNRR este de 143.490,32 lei.

Rezultatele proiectului:

Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele:

  • Achiziționarea și implementarea de echipamente IT și soluții software destinate digitalizării proceselor interne;
  • Creșterea eficienței operaționale și a productivității muncii;
  • Îmbunătățirea capacității societății de gestionare și prelucrare a informațiilor;
  • Menținerea locurilor de muncă existente și susținerea dezvoltării activității companiei;
  • Îndeplinirea indicatorilor și criteriilor DESI asumate prin

Investiția are un impact pozitiv la nivel local și regional prin sprijinirea transformării digitale a mediului privat, consolidarea competitivității întreprinderii și menținerea locurilor de muncă existente. Proiectul contribuie la obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență privind digitalizarea IMM-urilor și creșterea competitivității întreprinderilor prin adoptarea tehnologiilor digitale.

Date de contact beneficiar:

SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL – [email protected], 0744 554 075

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Lansare proiect „Cresterea competitivitatii societatii MIHU SPEED CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de echipamente prietenoase cu mediul”

Dana Opruta

Publicat

acum 23 de ore

în

16 iunie 2026

De

Comunicat lansare proiect DATA: 16.06.2026   Cresterea competitivitatii societatii MIHU SPEED CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de echipamente prietenoase cu mediul   Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniul lucrarilor de finisare a cladirilor prin achizitionarea unor utilaje prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Lansare proiect „Cresterea competitivitatii societatii VRMVLAD S.R.L. prin achizitia de echipamente performante”

Dana Opruta

Publicat

acum o zi

în

16 iunie 2026

De

Comunicat lansare proiect DATA: 16.06.2026   CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII VRMVLAD S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE   Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniu nou de activitate- intretineri si repararea autovehiculelor prin achizitionarea unor echipamente eficiente energetic, prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587

Dana Opruta

Publicat

acum o zi

în

16 iunie 2026

De

16.06.2026 Comunicat implementare proiect „REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE” SMIS 334587   Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Sebeș prin intervenții asupra spațiilor publice. Reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini prin reamenajare peisajeră și introducerea de noi funcțiuni. Beneficiar: Municipiul Sebeș Perioada de implementare: 26.08.2025 – 26.02.2028 Valoarea totală a […]

Citește mai mult