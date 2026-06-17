Comunicat de pesă – 17 iunie 2026: Finalizare Proiect Digitalizare S.C. Sapphire Dental Clinic S.R.L.
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”
Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL” Numele beneficiarului: SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL
SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, cu sediul în Județul Teleorman, localitatea Pleașca, anunță finalizarea proiectului „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL”, cod proiect 89/RUE196/C9/I3, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Contractul de finanțare nr. 196.1/i3/c9, Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Apel 1 – Digitalizarea IMM-urilor.
Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2024 – decembrie 2025
Obiectivul principal al proiectului:
Obiectivul principal al proiectului a constat în creșterea nivelului de digitalizare al societății prin dotarea acesteia cu echipamente hardware, software și soluții digitale moderne, necesare dezvoltării activității și creșterii competitivității pe piață.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
- dotarea societății cu active corporale și necorporale;
- creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate;
- menținerea locurilor de muncă existente la nivelul anului 2022, în vederea reducerii fluctuației de personal și susținerii unui impact pozitiv asupra societății;
- îndeplinirea a minim 6 criterii DESI ca urmare a implementării
Valoarea totală a proiectului este de 160.028,69 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată prin PNRR este de 143.490,32 lei.
Rezultatele proiectului:
Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele:
- Achiziționarea și implementarea de echipamente IT și soluții software destinate digitalizării proceselor interne;
- Creșterea eficienței operaționale și a productivității muncii;
- Îmbunătățirea capacității societății de gestionare și prelucrare a informațiilor;
- Menținerea locurilor de muncă existente și susținerea dezvoltării activității companiei;
- Îndeplinirea indicatorilor și criteriilor DESI asumate prin
Investiția are un impact pozitiv la nivel local și regional prin sprijinirea transformării digitale a mediului privat, consolidarea competitivității întreprinderii și menținerea locurilor de muncă existente. Proiectul contribuie la obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență privind digitalizarea IMM-urilor și creșterea competitivității întreprinderilor prin adoptarea tehnologiilor digitale.
Date de contact beneficiar:
SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL – [email protected], 0744 554 075
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