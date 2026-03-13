Competiția Business Plan 2026, etapa județeană Alba: Elevi de la Colegiul Economic din Alba Iulia vor reprezenta județul la faza regională de la Brașov

În data de 12 martie 2026 a avut loc etapa județeană Alba a competiției Business Plan, organizată în cadrul proiectului „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Activitatea este implementată de CNDIPT – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în parteneriat cu Consiliul Național al IMM-urilor din România, având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor din învățământul profesional și tehnic.

Etapa județeană din Alba s-a desfășurat într-un cadru deosebit, găzduită de Restaurantul Cosmopolitan din Alba Mall, oferind elevilor participanți un spațiu elegant și motivant pentru prezentarea ideilor de afaceri.

Elevii au demonstrat creativitate, spirit antreprenorial și profesionalism în prezentarea planurilor de afaceri realizate în cadrul firmelor de exercițiu. Jurizarea a fost realizată de cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri Caresta Bags SRL, Trans Iviniș & Co și Pehart Grup SA, care au apreciat calitatea planurilor de afaceri, originalitatea ideilor și modul de prezentare al echipelor participante.

Cu acest prilej, directorul unității de învățământ a transmis un mesaj de apreciere pentru implicarea elevilor și a profesorilor coordonatori, subliniind importanța unor astfel de competiții în dezvoltarea spiritului antreprenorial și în pregătirea tinerilor pentru cerințele reale ale pieței muncii.

Rezultatele competiției:

• Premiul I – FE DELYCIA SRL, Elevi: Tuștean Raluca și Șuluțiu Robert, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, clasa XI A

• Premiul II – FE AURUL APUSENILOR SRL, Elevi: Bârcea Andreea și Mărginean Ștefan, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, clasa XI A

Elevii care au obținut Premiul I vor reprezenta județul Alba la faza regională a competiției Business Plan, care se va desfășura la Brașov, în luna aprilie 2026.

Felicitări tuturor elevilor participanți pentru implicare, creativitate și profesionalism, precum și profesorilor coordonatori pentru sprijinul oferit în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.

Astfel de competiții contribuie la formarea unei noi generații de tineri pregătiți să transforme ideile în afaceri și inițiative sustenabile.

