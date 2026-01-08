Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România”
Anul 2026 marchează o schimbare majoră pe piața muncii din România și din Uniunea Europeană. Din luna iunie, va intra în vigoare o nouă directivă europeană care impune reguli clare privind transparența salariilor, cu scopul de a reduce inechitățile salariale, în special diferențele dintre femei și bărbați.
Noile prevederi îi obligă pe angajatori să anunțe nivelul de salarizare încă din faza de recrutare, înainte ca un candidat să ajungă la interviu. În același timp, salariații aflați deja în companii vor putea cere informații despre grilele de salarizare pentru posturi similare, fără riscul de a fi sancționați sau discriminați pentru acest demers.
Începând cu anul acesta, în cadrul companiilor, va deveni transparent modul în care este definită munca. Angajaţii vor avea dreptul să ceară infomaţii despre nivelul mediul al pachetului salarial al colegilor de pe aceleași poziții.
,,Nu înseamnă că, din iunie, vom putea vedea media salarială a managerului meu sau a subalternilor mei, ci media salarială a colegilor care desfășoară muncă de valoare egală în cadrul companiei mele.
Toate companiile din România, medii și mari, chiar dacă nu se pregătesc deja, au oricum în plan să demareze pregătirile pentru ca, din iunie, să poată comunica transparent angajaților ce înseamnă munca de valoare egală în cadrul companiilor respective”, a explicat Oana Botolan, specialist în resurse umane, potrivit Antena 3 CNN.
Norma europeană impune angajatorilor să menţioneze intervalul salarial disponibil pentru jobul respectiv în anunţul de recrutare sau să înştiinţeze candidaţii înainte să se prezinte la interviu.
,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România. Angajatorii vor trebui să prezinte foarte clar care este salariul oferit, care este pachetul salarial, cu toate beneficiile: bonuri de masă, sporuri și orice alte venituri suplimentare, astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu pentru acel job”, a menționat economistul Adrian Negrescu.
În prezent, doar 4 din 10 dintre joburile publicate pe platformele de recrutare menţionează salariul, conform unui studiu eJobs.
