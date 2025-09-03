Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”: Răsplată a angajamentului constant față de educația francofonă

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (CNAI) a primit din nou distincția „LabelFrancÉducation”, au anunțat, marți 2 septembrie 2025, reprezentanții unității școlare.

„Trăim într-o lume a schimbărilor rapide și a provocărilor neașteptate. În mijlocul acestora, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni rămâne un loc al încrederii, al dialogului sincer și al calității.

Noul început de an școlar vine cu o veste minunată: școala noastră a fost din nou recunoscută prin prestigiosul LabelFrancÉducation, o distincție care vorbește despre calitatea muncii noastre și despre angajamentul constant față de educația francofonă.

În prezent, rețeaua LabelFrancÉducation adună la nivel mondial 778 de licee din 66 de țări.

România este reprezentată de 25 de licee, printre care și CNAI, ceea ce ne arată că francofonia are rădăcini puternice și aici, la noi acasă.

Această recunoaștere se leagă firesc de reușitele elevilor noștri, de munca și pasiunea lor, dar și de sprijinul unei echipe unite care crede în educație.

Dincolo de diplome și rezultate, ceea ce ne unește este convingerea că nimic nu este mai important decât elevii noștri și viitorul lor. Educația rămâne prioritatea noastră, grija și responsabilitatea tuturor.

Mulțumirile noastre călduroase se îndreaptă către Michael Koriche, attaché de coopération éducative, pentru sprijinul și încrederea sa constantă cât și către colegii profesori care s-au implicat constant în proiectele francophone derulate.

Felicitări tuturor!”, se arată într-o comunicare publică a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

