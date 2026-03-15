Codul Rutier 2026: Se scumpește punctul de amendă în România. De când intră în vigoare măsura

Guvernul a adoptat majorarea salariului minim brut pe economie, decizie care va avea efect și asupra cuantumului amenzilor rutiere aplicate în România.

Valoarea punctului de amendă se modifică automat începând cu data de 1 iulie 2026.

Punctul de amendă este calculat în prezent în funcție de salariul minim brut pe economie. În aceste condiții, orice majorare a acestuia înseamnă automat și creșterea amenzilor.

Guvernul a stabilit ca salariul minim brut să crească, de la 1 iulie 2026, la 4.325 de lei, cu 275 de lei mai mult decât în prezent.

Punctul de amendă este de 202,5 lei, dar după majorare acesta va deveni 216,25 lei. Pentru persoanele fizice amenzile sunt calculate între 2 și 20 de puncte de amendă. Astfel, amenda minimă de circulație va fi de 432,5 lei, iar sancțiunea maximă va ajunge la 4.325 lei.

Amenzi pentru încălcarea limitei de viteză de la 1 iulie 2026

– 432,5 – 648,75 lei pt.depășirea cu 10-20 km/h (Clasa I de sancțiuni);

– 865 – 1.081,25 lei pt. depășirea cu 21-30 km/h (Clasa a II-a de sancțiuni);

– 1.297,5 – 1.730 lei pt. depășirea cu 31-40 km/h (Clasa a III-a de sancțiuni);

– 1.946,25 – 4325 lei pt. depășirea cu peste 40 km/h (Clasa a IV-a de sancțiuni).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI