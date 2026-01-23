Codul rutier 2026 | Cum poți rămâne fără permis din cauza semaforului intermitent la dreapta

În cazul intersecțiilor semaforizate din România, semaforul intermitent la dreapta sugerează o „invitație” de a pleca imediat, chiar dacă semaforul principal este roșu. În acest sens, unii șoferi cred că au prioritare, alții forțează trecerea, crescând riscul de a ține pietonii între trece și capota mașinii. Această problemă apare din cauza interpretării semaforului.

În Codul Rutier 2026, săgeata verde intermitentă nu este un „verde complet”, ci o permisiune condiționată. Dacă o tratezi ca pe o prioritate absolută, riști nu doar o amendă serioasă, ci și suspendarea permisului, mai ales când intră în joc neacordarea de prioritate sau o manevră considerată trecere pe roșu.

Ce înseamnă, de fapt, verdele intermitent și de ce nu îți dă prioritate

Săgeata verde intermitentă la dreapta îți permite să virezi la dreapta chiar dacă semaforul principal este pe roșu, dar numai dacă respecți două condiții-cheie: mergi strict în direcția indicată de săgeată și acorzi prioritate tuturor celor care au drept de trecere. Aici intră pietonii aflați pe trecere, dar și vehiculele care circulă regulamentar pe drumul cu prioritate sau pe culoarea verde a semaforului lor.

În termeni simpli, te comporti ca la un „cedează trecerea” înainte de viraj. Te oprești sau încetinești până când ești sigur că nu pui pe nimeni în pericol, apoi intri în intersecție. Chiar dacă săgeata clipește, nu înseamnă că trebuie să te grăbești. Intermitentul nu te scapă de responsabilitate, ci îți dă o opțiune legală de a fluidiza traficul, cu prețul atenției sporite.

Din zona asta apar și situațiile în care rămâi fără permis. Dacă tai calea unui pieton sau a unui vehicul cu drept de trecere, sancțiunea se poate transforma dintr-o simplă amendă într-o măsură complementară: reținerea permisului. Mai mult, dacă intri pe intermitent, dar nu virezi la dreapta și continui înainte, manevra poate fi interpretată drept trecere pe roșu, pentru că ai pătruns în intersecție ignorând semaforul principal.

Banda corectă, greșelile care te costă scump și cum eviți suspendarea

Una dintre cele mai frecvente capcane ține de bandă și de marcaje. În intersecțiile cu două sau mai multe benzi pe sens, nu săgeata intermitentă decide singură cine pe unde merge, ci marcajul de pe carosabil. Dacă banda 1 are săgeată obligatorie doar la dreapta, atunci nu te așeza pe ea dacă vrei să mergi înainte. Dacă o faci și te deplasezi înainte, riști amendă pentru nerespectarea obligației de circulație pe benzi și pentru direcția de mers impusă de marcaj. În plus, creezi conflicte cu cei care virează legal, iar o manevră bruscă de ultim moment poate deveni periculoasă.

Dacă banda 1 este marcată înainte și dreapta sau nu are marcaje restrictive, atunci poți să o folosești și pentru a merge înainte, dar asta nu îți dă automat dreptul să „sari” pe intermitent. Intermitentul este relevant doar dacă virezi la dreapta. Dacă stai pe banda 1 și mergi înainte, rămâi sub incidența semaforului principal. Cu alte cuvinte, roșul rămâne roșu pentru tine, chiar dacă lângă tine cineva poate vira legal la dreapta cu săgeata verde.

Ca să eviți suspendarea permisului, fă trei lucruri simple, de fiecare dată. În primul rând, tratează intermitentul ca pe un viraj condiționat de cedare: încetinește până la control total și fii pregătit să oprești. În al doilea rând, verifică pietonii înainte să miști mașina, nu după ce ai intrat deja pe trecere. În al treilea rând, asigură-te că te încadrezi corect pe bandă cu câteva zeci de metri înainte de intersecție, ca să nu fii tentat să improvizezi.

Mai există și un detaliu care te ajută să rămâi în zona sigură: dacă ai dubii că poți vira fără să forțezi pe nimeni, așteaptă culoarea verde a semaforului principal. E o decizie banală care te scapă de situații-limită, de nervi și de scenarii în care un gest de o secundă îți poate aduce amendă mare, suspendare sau, mai rău, un accident.

