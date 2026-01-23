Codul rutier 2026 | Cum poți rămâne fără permis din cauza semaforului intermitent la dreapta
Codul rutier 2026 | Cum poți rămâne fără permis din cauza semaforului intermitent la dreapta
În cazul intersecțiilor semaforizate din România, semaforul intermitent la dreapta sugerează o „invitație” de a pleca imediat, chiar dacă semaforul principal este roșu. În acest sens, unii șoferi cred că au prioritare, alții forțează trecerea, crescând riscul de a ține pietonii între trece și capota mașinii. Această problemă apare din cauza interpretării semaforului.
În Codul Rutier 2026, săgeata verde intermitentă nu este un „verde complet”, ci o permisiune condiționată. Dacă o tratezi ca pe o prioritate absolută, riști nu doar o amendă serioasă, ci și suspendarea permisului, mai ales când intră în joc neacordarea de prioritate sau o manevră considerată trecere pe roșu.
Ce înseamnă, de fapt, verdele intermitent și de ce nu îți dă prioritate
Săgeata verde intermitentă la dreapta îți permite să virezi la dreapta chiar dacă semaforul principal este pe roșu, dar numai dacă respecți două condiții-cheie: mergi strict în direcția indicată de săgeată și acorzi prioritate tuturor celor care au drept de trecere. Aici intră pietonii aflați pe trecere, dar și vehiculele care circulă regulamentar pe drumul cu prioritate sau pe culoarea verde a semaforului lor.
În termeni simpli, te comporti ca la un „cedează trecerea” înainte de viraj. Te oprești sau încetinești până când ești sigur că nu pui pe nimeni în pericol, apoi intri în intersecție. Chiar dacă săgeata clipește, nu înseamnă că trebuie să te grăbești. Intermitentul nu te scapă de responsabilitate, ci îți dă o opțiune legală de a fluidiza traficul, cu prețul atenției sporite.
Din zona asta apar și situațiile în care rămâi fără permis. Dacă tai calea unui pieton sau a unui vehicul cu drept de trecere, sancțiunea se poate transforma dintr-o simplă amendă într-o măsură complementară: reținerea permisului. Mai mult, dacă intri pe intermitent, dar nu virezi la dreapta și continui înainte, manevra poate fi interpretată drept trecere pe roșu, pentru că ai pătruns în intersecție ignorând semaforul principal.
Banda corectă, greșelile care te costă scump și cum eviți suspendarea
Una dintre cele mai frecvente capcane ține de bandă și de marcaje. În intersecțiile cu două sau mai multe benzi pe sens, nu săgeata intermitentă decide singură cine pe unde merge, ci marcajul de pe carosabil. Dacă banda 1 are săgeată obligatorie doar la dreapta, atunci nu te așeza pe ea dacă vrei să mergi înainte. Dacă o faci și te deplasezi înainte, riști amendă pentru nerespectarea obligației de circulație pe benzi și pentru direcția de mers impusă de marcaj. În plus, creezi conflicte cu cei care virează legal, iar o manevră bruscă de ultim moment poate deveni periculoasă.
Dacă banda 1 este marcată înainte și dreapta sau nu are marcaje restrictive, atunci poți să o folosești și pentru a merge înainte, dar asta nu îți dă automat dreptul să „sari” pe intermitent. Intermitentul este relevant doar dacă virezi la dreapta. Dacă stai pe banda 1 și mergi înainte, rămâi sub incidența semaforului principal. Cu alte cuvinte, roșul rămâne roșu pentru tine, chiar dacă lângă tine cineva poate vira legal la dreapta cu săgeata verde.
Ca să eviți suspendarea permisului, fă trei lucruri simple, de fiecare dată. În primul rând, tratează intermitentul ca pe un viraj condiționat de cedare: încetinește până la control total și fii pregătit să oprești. În al doilea rând, verifică pietonii înainte să miști mașina, nu după ce ai intrat deja pe trecere. În al treilea rând, asigură-te că te încadrezi corect pe bandă cu câteva zeci de metri înainte de intersecție, ca să nu fii tentat să improvizezi.
Mai există și un detaliu care te ajută să rămâi în zona sigură: dacă ai dubii că poți vira fără să forțezi pe nimeni, așteaptă culoarea verde a semaforului principal. E o decizie banală care te scapă de situații-limită, de nervi și de scenarii în care un gest de o secundă îți poate aduce amendă mare, suspendare sau, mai rău, un accident.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving Directoratul Național de Securitate Cibernetică aduce în discuție despre fenomenul de dumspter diving: atunci când datele sunt șterse incomplet sau aruncate neglijent și pot deveni un risc de securitate. Dumpster diving în securitatea cibernetică se referă la practica de […]
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie 2026 şi în cea mai mare parte a lunii februarie 2026, în toată România, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri, 23 ianuarie 2026, de meteorologii ANM. Săptămâna 26.01.2026 […]
Recomandări ANPC pentru pasionaţii sporturilor de iarnă: Ce trebuie să verifici înainte de a intra pe pârtie
Recomandări ANPC pentru pasionaţii sporturilor de iarnă: Ce trebuie să verifici înainte de a intra pe pârtie Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) vin cu o serie de recomandări pentru practicanţii sporturilor de iarnă, subliniind importanţa informării corecte înainte de intrarea pe pârtie. Aceştia atrag atenţia că, la punctele de plecare ale pârtiilor şi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving Directoratul Național de Securitate...
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește Temperaturile se vor situa peste valorile...
Știrea Zilei
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l...
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În...
Curier Județean
24 ianuarie 2026 | Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă, moment artistic al elevilor Colegiului Militar și Hora Unirii. PROGRAM
24 ianuarie 2026 | Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă, moment artistic al elevilor Colegiului Militar...
VIDEO | Incendiu DEVASTATOR la un service auto din Alba Iulia: Au intervenit 30 de pompieri militari
INCENDIU în Alba Iulia: Un service auto, cuprins de flăcări Un incendiu a izbucnit vineri noaptea în Alba Iulia, pe...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...
Pe 23 ianuarie creștinii îi prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement al Ancirei și Sfântul Mucenic Agatanghel
Pe 23 ianuarie creștinii îi prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement al Ancirei și Sfântul Mucenic Agatanghel Biserica Ortodoxă îi...