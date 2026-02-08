Curier Județean

Claudiu Necşulescu, președintele Jidvei, omul care a readus la viaţă unul dintre cei mai vechi şi cunoscuţi producători de băuturi alcoolice din România. Se află în top 100 cei mai admirați CEO din țară

În top 100 cei mai admirați CEO din România, pe locul 32 se află Claudiu Necşulescu, președintele Jidvei.

Claudiu Necşulescu este omul care a readus la viaţă, împreună cu tatăl său, Liviu Necşulescu, compania Jidvei în anii ’90, după o perioadă grea pentru unul dintre cei mai vechi producători de vinuri din România.

Astăzi, businessul se află în tranziţia către a treia generaţie — un caz rar în antreprenoriatul local —, fiicele sale, Ana şi Maria Necşulescu, fiind deja implicate în conducere şi în deciziile strategice, potrivit Business magazin.

Grupul Jidvei își menține statutul de lider în rândul cramelor cu capital românesc, mizând pe un portofoliu diversificat și pe o poziționare clară în zona vinurilor premium și a spumantelor. Prezența sa pe piață rămâne una puternică, cu branduri bine consolidate și vizibilitate constantă în segmentul superior.

Conform datelor publice, compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri ce depășește 400 de milioane de lei, un rezultat care indică soliditatea afacerii într-un context concurențial dificil și marcat de creșterea costurilor. Direcțiile strategice recente vizează accentuarea procesului de premiumizare, investiții în tehnologie modernă de vinificație și extinderea activităților de enoturism.

,,Eu şi tatăl meu am lucrat împreună şi am consolidat acest business. Iar acum lucrez împreună cu fetele mele (Ana şi Maria Necşulescu – n.red.) (…) Eu am misiunea de a preda generaţiei următoare un business solid, cu perspective largi de dezvoltare”, a spus Claudiu Necşulescu, Preşedinte Jidvei, potrivit sursei citate.

FOTO: Jidvei (Facebook)

