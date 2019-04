CJ Alba ajută echipa de robotică XEO, de la Colegiul HCC Alba Iulia, să ajungă la un concurs în America

Consiliul Judeţean Alba finanțează cu 10.000 de lei participarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei “Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA.

Banii sunt alocați printr-un protocol de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, aprobat de consilieri în ședința de vineri, 12 aprilie.

”Judeţul Alba a fost reprezentat, pentru al treilea an la rând, la competiţia naţională pentru provocarea tehnologiei “Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge Romania, de către Echipa de robotică Team RO001XEO a Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, competiţie care, de 30 de ani, provoacă liceeni să construiască şi să programeze un robot pentru a concura în alianţe contra altor echipe. Concursul promovează lucrul în echipă şi între echipe, chiar şi cu consecinţa ca, ajutând altă echipă, aceasta să fie mai bună decât a ta. Anul acesta, echipa reprezentantă a judeţului Alba, a reuşit să surprindă, câştigând cel mai prestigios premiu al competiţiei, premiul Inspire Award 1st Place, premiu oferit echipei care înfăţişează cel mai bine valorile FIRST. Câştigarea acestui premiu a oferit şansa Echipei XEO de a fi invitată să participe, pe lângă alte 3 echipe din România calificate, la Campionatul Mondial Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei “Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship”, precizează reprezentantul administrației județene.

Concursul se va desfăşura în perioada 24-27 aprilie 2019, în Detroit, SUA.

În acest an, tema competiţiei internaţionale FIRST Tech Challenge este FTC ROVER RUCKUS, participanţii având misiunea de a crea roboţi pentru explorarea altor planete neospitaliere, dar bogate în metale preţioase, să adune şi sorteze bucăţile de minereu de aur şi de argint pe care le întâlnesc în cale. Una dintre cele mai mari provocări a fost construirea unui braţ care să îi permită robotului să se urce din nou la bordul navei spaţiale.