Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, redeschisă luni: Drumul a fost închis din cauza viscolului
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, s-a redeschis luni dimineaţă, 29 decembrie 2025, de la ora 09:15, după ce duminică seară a fost închisă din cauza viscolului foarte puternic şi a ninsorii viscolite, au anunţat autorităţile locale. Acestea solicită şoferilor să circule cu atenţie şi să aibă maşinile echipate de iarnă.
„Se redeschide circulaţia rutieră pe DN 67C, (Transalpina), între Novaci şi Rânca, începând cu ora 09:15”, anunţă luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
Potrivit sursei citate, autorităţile locale roagă şoferii să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă. Duminică seară, autorităţile din judeţul Gorj au anunţat că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.
Duminică, după ora 16:00, pe Transalpina a fost interzisă urcarea autovehiculelor către Novaci, din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului. Turiştii care au petrecut Crăciunul în staţiune au fost ajutaţi să coboare, autoturismele fiind încolonate în spatele utilajelor de deszăpezire care au deschis drumul.
Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, încă de duminică după-amiază, că este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, din cauza codului roşu de viscol, drumarii sfătuindu-i pe turiştii aflaţi în zonă să coboare din timp.
Foto: Facebook DRDP Craiova
