CINCI cutremure în Gorj, în decurs de trei ore: Ce magnitudine a avut cel mai puternic dintre acestea

Legea porcului: Maxim 15 porci într-o gospodărie țărănească și încălțăminte specială pentru grajd

Legea Porcului va ajunge la vot în Plenul Parlamentului în două – trei săptămâni, iar aceasta va ajuta la eradicarea pestei porcine africane pe teritoriul României, dar va susţine în continuare creşterea porcului în gospodăria populaţiei, a declarat pentru AGERPRES vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Dănuţ Păle.

„Sper că în curând vom avea Legea porcului, care a ţinut mult timp spaţiul public şi chiar a creat stări emoţionale având în vedere că se vorbea de interzicerea creşterii porcului în gospodăria populaţiei. Aş vrea să dau asigurări că propunerea legislativă pe care o avem în acest moment – şi sper că în maximum 2-3 săptămâni să ajungă în plenul Parlamentului la vot – nu va interzice creşterea porcului în gospodăria populaţiei, dar vor exista reglementări care vor ajuta la eradicarea pestei porcine africane din România”, a susţinut Păle, informează Agerpres.

Acesta afirmă că aprobarea acestei legi este extrem de importantă deoarece odată cu apariţia pestei porcine africane „creşterea porcului în România a fost pusă pe butuci”, iar, pe de altă parte, România riscă şi să nu mai primească din toamna acestui an cofinanţare din partea Comisiei Europene pentru combaterea acestei boli.

„N-aş vrea să creez un orizont de aşteptare, dar după ultimele discuţii, cred că şi factorul decident a înţeles că avem nevoie de această lege, întrucât avem notificare de la Comisia Europeană privind efectuarea unui audit în toamna acestui an şi dacă noi nu scoatem Legea porcului, nu mai primim niciun ban pentru combaterea pestei porcine africane şi toate despăgubirile vor fi făcute de la bugetul de stat. În plus, nici nu mai ieşim cu absolut nimic în afară”, a explicat el.

În opinia sa, Legea porcului alături de Hotărârea de Guvern pentru aprobarea măsurilor de control şi eradicarea pestei porcine africane în România vor ajuta la eradicarea bolii de pe teritoriul ţării, dar măsurile vor susţine în continuare creşterea porcului în gospodării. „Am creat toate toate pârghiile ca toţi cei interesaţi de creşterea porcului să fie prezenţi pe piaţă. Nu se va interzice creşterea porcului în gospodăria populaţiei, conform Legii porcului, dar se vor face reglementări. Este normal, şi nu numai la porc, ca omul să înţeleagă că animalele trebuie să fie identificate. Identificarea este ca şi asigurarea CASCO. Dacă animalul este identificat şi doamne fereşte apare boala, este prima condiţie ca să se califice să fie despăgubit. Părerea mea personală: nu aş da bani cetăţenilor care nu au animalele identificate, deoarece creez o frustrare celuilalt cetăţean care respectă regulile. Prin urmare, prima condiţie pe care am pus-o a fost identificarea. Noi avem sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, dar a fost un ordin de preşedinte ANSVSA care s-a modificat şi acum este Ordinul 208/2023, care vine cu reglementări şi pentru alte specii precum cervidee, ren şi camelide, pentru că iată au început să apară şi astfel de crescătorii şi a trebuit să venim cu completări”, a menţionat vicepreşedintele ANSVSA.

Termen de 7 zile pentru notificarea veterinarului

Potrivit acestuia, în momentul de faţă cetăţenii au numeroase posibilităţi de a notifica medicul veterinar în legătură cu identificarea unui animal, astfel încât în termen de 7 zile acesta poate fi introdus în baza de date.

„Am dat posibilitatea ca medicul veterinar să fie notificat prin mai multe metode, respectiv SMS, email, whatsapp, lucru care se vede în timp real şi la direcţia veterinară. Şi am lăsat în continuare şi posibilitatea olografă, dacă oamenii nu au această posibilitate sau nu stăpânesc această tehnologie. Astfel, se deplasează la dispensarul veterinar şi medicul are un registru pe hârtie unde ia act că cetăţeanul respectiv vrea să i se identifice purcelul, oaia, capra, vaca. În 7 zile medicul veterinar trebuie să meargă la cetăţeanul respectiv, să identifice animalul, după care îl introduce în baza naţională de date. Aceste reguli au existat, nu descoperim acum apa caldă, şi chiar foarte mulţi cetăţeni le-au respectat”, a subliniat oficialul ANSVSA.

O altă modificare importantă, care se va regăsi în noua legislaţie, vizează mişcarea necontrolată a animalelor făcută de „mijlocitorii de animale”. „Până acum, domnii mijlocitori aveau posibilitatea să-şi elibereze singuri documentul de mişcare. Acel document de mişcare se încărca pe staţia de lucru a medicului veterinar. În acest moment, în România, nicio unitate administrativ-teritorială nu duce lipsă de medic veterinar. Dacă acum 3-4 ani de zile aveam aproape 350 de localităţi fără asistenţă veterinară, în acest moment în România, toate localităţile sunt acoperite cu medici veterinari, iar mijlocitorul de animale nu mai are dreptul să-şi elibereze acel document de mişcare. El se eliberează doar de serviciul veterinar şi atunci am speranţa că această mişcare necontrolată a animalelor se va reduce”, apreciază specialistul ANSVSA.

De asemenea, intenţiile specialiştilor ANSVSA sunt de a modifica Legea 215 privind organizarea instituţiei în aşa fel încât să poată fi confiscat mijlocul de transport, ca o măsură suplimentară, atunci când animale transportate sunt neidentificate.

Număr limitat de porci în propria ogradă

În legătură cu numărul de porci care va putea fi crescut într-o gospodărie ţărănească pentru consumul propriu nu pentru piaţă, vicepreşedintele Autorităţii a spus că în prezent discuţiile sunt pentru un efectiv de 15 porci, însă crescătorii vor trebui să respecte minime reguli de biosecuritate.

„Că vor fi doi porci, că vor fi 15 porci, dacă nu respectă aceste reguli, nu avem sub control pesta porcină africană. Mai mult decât atât, noi recomandăm ca la adăpostul de animale să aibă o tăviţă în care să pună apă cu o substanţă dezinfectantă, iar încălţămintea pe care o utilizează să fie doar acolo. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat de când am început să ne spălăm pe mâini din cauza Covid, că aproape am scăpat de multe boli de altă natură. De asemenea, dacă trecem la partea de impozite ar trebui să gândim în felul următor: dacă mai mulţi plătim impozite mici, atunci presiunea nu e atât de mare pe portofelul fiecăruia, dar din păcate sunt foarte puţini care plătesc. Ce vreau să spun este că tu, crescător, cu 4 membri în familie creşti 100 de porci pentru consum propriu, asta este o poveste pe care nu putem să o vindem. Şi atunci am dat posibilitatea prin Legea cooperaţiei, pe gospodăria ţărănească, unde chiar mergem la 100 de porci, să fie luat în evidenţă sub altă legislaţie, cu nişte condiţii minime de biosecuritate, respectiv împrejmuire, platformă de gunoi, şi astfel animalele pot fi comercializate spre abatorizare, dar cei care cresc pentru consum propriu este specificat în lege că este doar pentru familia dumnealui, nu pentru piaţă”, a explicat reprezentantul ANSVSA.

Pe de altă parte, Dănuţ Păle a transmis că în perioada sărbătorilor medicii veterinari vor elibera documente specifice, dacă respecta condiţiile, astfel încât carnea de porc sau animalul să poată fi transportate fără a exista pericolul de a fi confiscate.

„Tradiţiile vor fi respectate şi de aceea am venit cu o notă de serviciu în preajma sărbătorilor, am trimis şi un model de anexă, unde medicii veterinari de liberă practică care fac examenul de trichină să elibereze documentul în care era consemnată crotalia, marca de identificare, proprietarul, unde merge porcul, că examenul de trichină care a fost făcut este negativ, pentru că nici noi nu dorim să îl oprească pe traseu poliţia şi să-i confişte porcul. Noi, autoritatea, am luat în calcul toate aceste elemente, dar respectând şi anumite reguli, să nu difuzăm boala. Mai mult decât atât, nu cred că numai noi trebuie să facem. De aceea fac apel şi la crescători şi la celelalte autorităţi să fim foarte responsabili”, a reiterat el.

Nu în ultimul rând, noua legislaţie reglementează şi aspectele privind mediul silvatic, astfel încât s-a luat în calcul şi stimularea asociaţiilor de vânători (AGVPS) dacă vor aduce cadavre de porci mistreţi, cu sume de până la 1.000 de lei.

Acesta a subliniat că sunt ţări din Europa care au scăpat numai după zeci de ani de această boală, iar România ar trebui să înveţe din măsurile pe care acestea le-au aplicat, în condiţiile în care în prezent nu există un vaccin specific pentru pesta porcină africană, deşi se lucrează la acest lucru în multe ţări ale lumii.

„Cel mai mare profesor din lume pe studiul pestei porcine africane, care a împărtăşit din experienţa sa conducerii ANSVSA, ne-a spus că Spania, după 21 de ani a scăpat de pesta porcină africană, dar de 21 de ori a desfăcut sticla de şampanie, pentru că la fiecare sticlă a crezut că a găsit soluţia, ceea ce nu s-a întâmplat. Din păcate, această boală în acest moment nu are un vaccin specific, dar există o colaborare între firme de specialitate din Statele Unite ale Americii şi Vietnam şi se pare că au găsit. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Franţa şi în Spania, se fac studii, se încearcă găsirea unui vaccin, dar până atunci e bine să respectăm strict condiţiile de biosecuritate”, a mai adăugat vicepreşedintele ANSVSA.

În acest context, el a reamintit că s-a reuşit recent, în premieră, salvarea unui număr de 37.000 de porci în cadrul unei exploataţii comerciale din judeţul Timiş prin izolarea virusului pestei porcine africane în cadrul focarului şi uciderea unui număr mic de suine raportat la totalul capetelor existente. „Trebuie să recunosc că cel care s-a aruncat în foc a fost vicepreşedintele ANSVSA, Ioan Oleleu, care s-a deplasat la Timiş şi a abordat o altă modalitate de gestionare a pestei porcine africane. Cred că echipa a stat mai bine de 2 săptămâni de zile acolo, dar zi şi noapte s-au făcut dezinfecţii riguroase, monitorizare, în fiecare zi făceau teste şi după ce toate probele au ieşit negative au luat decizia, au sacrificat, au neutralizat în jur de 5.400 de capete din hala cu probleme, iar pe celelalte le-a salvat – 37.000 de capete. Din punctul meu de vedere trebuie să mergem să discutăm aceste aspecte la CE, pentru că şi biblia s-a schimbat, deci şi regulamentul european trebuie modificat. Noi spunem tot timpul, aşa spune regulamentul, dar tot regulamentul îţi mai dă nişte derogări şi atunci trebuie să ai curaj să-ţi asumi, dar fac un apel şi la alte instituţii, să monitorizeze, pentru că aşa e normal, dar să nu aibă exces de zel”, a mai spus el.

Primele cazuri de pestă porcină africană au apărut în România în anul 2017, iar în următorii ani focarele de pestă au înregistrat o explozie pe teritoriul României, în 2019 fiind un vârf de 1.728 de focare .

„Dacă în intervalul iulie-decembrie 2017 au fost 2 focare, în 2018 – 1.164 de focare, deci a fost o explozie, s-a dus către Deltă şi de acolo lucrurile au degenerat: păsări, cadavre, şi oameni care transportau şi nu respectau absolut nimic. În 2019 au fost 1.728 de focare, în 2020 – 1.063 de focare, în 2021 – 1.660 de focare, iar în 2022 probabil că oamenii au realizat că doar prin respectarea unor reguli putem să mai reducem din focarele de pestă porcină africană atât în fermele comerciale, cât şi la populaţie, s-au redus la 327. Pe ultima raportare de la Institutul de Diagnostic şi Sănătatea Animală, în data de 10 februarie, aveam 24 de focare active, ceea ce înseamnă că e bine. Pot fi interpretări că multe ferme nu mai populează, dar foarte multe focare erau la gospodării ale populaţiei, ceea ce înseamnă că şi virusul şi-a mai redus probabil din patogenitate, pentru că el este foarte virulent la început când intră, după care prin pasaje poate să-şi mai atenueze din virulenţă. Deci noi credem că şi implicarea serviciilor veterinare şi trezirea la realitate a altor instituţii a dus la scăderea focarelor. În continuare monitorizăm, tot timpul suntem conectaţi cu judeţele, îi ţinem în priză pentru că realizăm că această boală a cam devenit endemică, adică şi-a cam găsit casa pe aici”, a afirmat Dănuţ Păle.

Ultimele date transmise de ANSVA arată că numărul focarelor de pestă porcină africană (PPA) active în România era de 24, din care 23 la nivelul gospodăriilor populaţiei, iar unul într-o exploataţie comercială de porcine. Până în prezent au fost stinse 5.952 de focare de pestă porcină africană.

Sursa: stiripesurse.ro