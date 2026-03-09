Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe au fost excluse

Curtea de Apel București a respins mai multe cereri și excepții formulate de Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

„Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii formulate în procedura de cameră preliminară de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan-Florin, Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Potra Alexandru-Cosmin şi Lup Andrei-Florin”, se arată în decizie.

Pe de altă parte, instanţa a exclus mai multe declaraţii, date iniţial în calitate de martori la Parchet de către o parte dintre inculpaţi, potrivit PRO TV.

În acest caz, Parchetul General are termen cinci zile să anunţe dacă menţin decizia de trimitere în judecată sau solicită ca dosarul să revină la procurori.

„În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală”, se spune în decizie.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

