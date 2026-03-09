Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe au fost excluse
Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe au fost excluse
Curtea de Apel București a respins mai multe cereri și excepții formulate de Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.
„Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii formulate în procedura de cameră preliminară de către inculpaţii Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişca Cristian-Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile-Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu-Claudiu, Panţa Dan-Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail-Alex, Apahidean Marius-Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan-Florin, Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Potra Alexandru-Cosmin şi Lup Andrei-Florin”, se arată în decizie.
Pe de altă parte, instanţa a exclus mai multe declaraţii, date iniţial în calitate de martori la Parchet de către o parte dintre inculpaţi, potrivit PRO TV.
În acest caz, Parchetul General are termen cinci zile să anunţe dacă menţin decizia de trimitere în judecată sau solicită ca dosarul să revină la procurori.
„În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală”, se spune în decizie.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține Vremea se va menţine caldă în perioada următoare, la nivelul întregii ţări, cu valori termice maxime ce se vor apropia de 18 grade, în unele regiuni, în timp ce precipitaţii slabe cantitativ sunt preconizate atât […]
Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice: Sunt vizate mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii și spațiile de la locul de muncă
Țigările electronice ar putea fi interzise în spațiile publice: Sunt vizate mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii și spațiile de la locul de muncă Reguli mai dure pentru utilizarea țigărilor electronice și a dispozitivelor de încălzire a tutunului sunt propuse într-un proiect legislativ depus recent la Senat. Inițiativa vizează extinderea interdicțiilor […]
Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse
Adio pliculețe de zahăr, ketchup, maioneză sau sticluțe de șampon: Noul regulament UE scoate în afara legii o mulțime de produse Uniunea Europeană a adoptat o decizie importantă pentru protecția mediului. Începând cu anul 2030, restaurantele din statele membre nu vor mai putea oferi ambalaje de plastic pentru porții individuale, cum ar fi pliculețele de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe au fost excluse
Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține...
Știrea Zilei
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu Polițiștii din Alba caută o...
FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune preliminară de restaurare
FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune...
Curier Județean
FOTO | Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de seamă
Serbare de 8 Martie 2026 de vis la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Muzică, flori și oaspeți de...
ASTĂZI | Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit
Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...