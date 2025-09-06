Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate

Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au depus cerere pentru închirierea unei locuințe A.N.L. să actualizeze documentele depuse la dosar.

Persoanele interesate că se mai pot depune cereri pentru închirierea unei locuințe A.N.L., la registratura Primăriei Municipiului Sebeș, până la data de 19 septembrie 2025, dată la care se vor analiza toate cererile depuse în acest sens.

„Menționăm faptul că dosarele care nu sunt actualizate până la data menționată anterior vor fi descalificate.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Patrimoniu și Coordonare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Sebeș”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI