Centrul Militar Județean Alba anunță înscrierile pentru subofițeri SANITAR la Sibiu: 40 de locuri disponibile până pe 24 octombrie

Centrul Militar Județean Alba anunță că au început înscrierile pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate, oferind oportunitatea de a urma specialitatea militară SANITAR la Centrul de perfecționare medico-militară din Sibiu.

Până la data de 24 OCTOMBRIE, sunt disponibile 40 de locuri la specialitatea militară SANITAR – Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu.

Cine se poate înscrie:

* candidaţii care provin din rândul SGP în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.

CRITERII DE RECRUTARE pentru cursul de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate:

* Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.

Studii

* absolvenţi ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai învățământului postliceal (nivelul 5 de calificare) sau universitar, în domenii corespunzătoare specialității militare pentru care se organizează cursul de formare, conform precizărilor de mai sus.

ATENȚIE! Pentru specialitatea militară SANITAR, candidații trebuie să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Pentru informații suplimentare şi consiliere de specialitate, vă puteți adresa biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Alba, la numerele de telefon: 0258811989 și 0258 812291.

