Ce trebuie să știe românii care au RCA la firma bulgărească interzisă. ASF dă explicații oficiale
Lovitură pentru mii de șoferi români. Compania bulgărească DallBogg Life and Health, recunoscută pentru tarifele sale foarte mici la RCA, nu mai are voie să încheie polițe noi în România. Decizia a fost luată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) după mai multe sesizări și investigații realizate împreună cu autoritățile din Bulgaria și alte state europene.
Ce se întâmplă cu polițele existente
ASF a precizat clar că polițele deja încheiate rămân valabile, iar șoferii care au asigurări la această companie nu rămân descoperiți. În caz de accident, daunele pot fi recuperate prin reprezentanții legali ai DallBogg în România.
„Contractele sunt în vigoare în continuare. Beneficiarii pot solicita drepturile companiei din Bulgaria prin intermediul partenerilor care administrează daunele”, a declarat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.
Cum s-a ajuns aici
DallBogg a intrat pe piața din România în 2017 și, în mai puțin de un an, ajunsese la circa 200.000 de clienți români, majoritatea cu polițe RCA. Deși prețurile erau atractive, în spatele lor au apărut probleme grave: întârzieri la plata despăgubirilor și nerespectarea obligațiilor contractuale.
Primele semnale de alarmă au apărut la începutul anului 2025, când autoritățile au constatat „un comportament neadecvat” al companiei. Inițial, firma a primit o interdicție temporară de a vinde polițe noi, dar cum problemele nu au fost remediate, interdicția a devenit nelimitată, nu doar în România, ci și în alte state europene – Polonia, Italia, Spania sau Grecia.
Impact asupra pieței RCA
Deși DallBogg atrăsese aproximativ 5% din piața locală RCA, ASF susține că situația nu generează riscuri majore și nu va afecta stabilitatea generală a sistemului. Totuși, experții avertizează că alegerea unei polițe de asigurare nu ar trebui să fie făcută exclusiv după preț, ci și după seriozitatea și stabilitatea companiei.
