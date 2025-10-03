Rămâi conectat

Actualitate

Ce trebuie să știe românii care au RCA la firma bulgărească interzisă. ASF dă explicații oficiale

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

TOT ce trebuie să știe românii care au RCA la firma din Bulgaria interzisă. ASF dă explicații oficiale

Lovitură pentru mii de șoferi români. Compania bulgărească DallBogg Life and Health, recunoscută pentru tarifele sale foarte mici la RCA, nu mai are voie să încheie polițe noi în România. Decizia a fost luată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) după mai multe sesizări și investigații realizate împreună cu autoritățile din Bulgaria și alte state europene.

Citește și: Firmă de asigurări interzisă în România: Care este motivul deciziei ASF

Ce se întâmplă cu polițele existente

ASF a precizat clar că polițele deja încheiate rămân valabile, iar șoferii care au asigurări la această companie nu rămân descoperiți. În caz de accident, daunele pot fi recuperate prin reprezentanții legali ai DallBogg în România.

„Contractele sunt în vigoare în continuare. Beneficiarii pot solicita drepturile companiei din Bulgaria prin intermediul partenerilor care administrează daunele”, a declarat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Cum s-a ajuns aici

DallBogg a intrat pe piața din România în 2017 și, în mai puțin de un an, ajunsese la circa 200.000 de clienți români, majoritatea cu polițe RCA. Deși prețurile erau atractive, în spatele lor au apărut probleme grave: întârzieri la plata despăgubirilor și nerespectarea obligațiilor contractuale.

Primele semnale de alarmă au apărut la începutul anului 2025, când autoritățile au constatat „un comportament neadecvat” al companiei. Inițial, firma a primit o interdicție temporară de a vinde polițe noi, dar cum problemele nu au fost remediate, interdicția a devenit nelimitată, nu doar în România, ci și în alte state europene – Polonia, Italia, Spania sau Grecia.

Impact asupra pieței RCA

Deși DallBogg atrăsese aproximativ 5% din piața locală RCA, ASF susține că situația nu generează riscuri majore și nu va afecta stabilitatea generală a sistemului. Totuși, experții avertizează că alegerea unei polițe de asigurare nu ar trebui să fie făcută exclusiv după preț, ci și după seriozitatea și stabilitatea companiei.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 octombrie 2025

De

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului pierdut definitiv în instanță. Inspectorii fiscali au mers joi, 2 octombrie 2025, la fața locului și au schimbat yala locuinței situate […]

Citește mai mult

Actualitate

14.048 de posturi din școli vor desființate ca efect al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

3 octombrie 2025

De

14.048 de posturi din școli, desființate ca impact al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Măsura vine ca efect al aplicării Legii […]

Citește mai mult

Actualitate

Indemnizația pentru creșterea copilului: CUM se calculează și în ce regiune valoarea medie depășește 5.000 lei

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

3 octombrie 2025

De

Cum se stabilește indemnizația pentru creșterea copilului și în ce regiune depășește 5.000 lei În august 2025, 148.125 de persoane au beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului, în scădere cu 1.079 față de luna precedentă, arată datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Citește și: Când se dau alocațiile pentru copii în octombrie […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu

Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată...
Actualitateacum 2 ore

14.048 de posturi din școli vor desființate ca efect al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG

14.048 de posturi din școli, desființate ca impact al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG Ministerul Educației...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 45 de minute

VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară

VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00...
Ştirea zileiacum 12 ore

O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine

O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O femeie, transportată de urgență la spital. Două autoturisme, implicate

ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O persoană, posibil încarcerată. Două autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut...
Curier Județeanacum o oră

Șofer din Alba, la un pas de tragedie pe DN1. Mașina a derapat pe carosabilul ud, iar pasagerul său a ajuns la spital

Accident pe DN1, la Apoldu de Sus. Mașina a ieșit de pe șosea, pasager rănit și dus la spital Un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Politică Administrațieacum 2 zile

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
Opinii - Comentariiacum o zi

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea