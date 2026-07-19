Ce trebuie să conțină salata de legume care hidratează, hrănește și poate deveni cel mai mare aliat al sănătății: Secretul verii reușite, în farfurie

Vara este anotimpul în care organismul are nevoie de mai multă hidratare, vitamine și minerale, iar una dintre cele mai simple și eficiente soluții se găsește chiar în farfurie: salata de legume proaspete.

Nutriționiștii atrag atenția că o salată bine echilibrată nu este doar o garnitură, ci poate reprezenta o masă completă, bogată în nutrienți esențiali și cu un aport caloric redus.

Ce trebuie să conțină salata de legume perfectă

Specialiștii recomandă ca o salată echilibrată să includă ingrediente din mai multe categorii pentru a asigura un aport optim de vitamine, fibre, proteine și grăsimi sănătoase.

Baza verde trebuie să fie formată din salată verde, spanac, rucola sau valeriană, surse importante de acid folic, vitamina K și antioxidanți.

Legumele colorate sunt esențiale. Roșiile oferă licopen, un antioxidant asociat cu protecția cardiovasculară, castraveții contribuie la hidratare datorită conținutului ridicat de apă, iar ardeii grași aduc cantități impresionante de vitamina C. Morcovii, ridichile și ceapa completează aportul de fibre și compuși bioactivi.

Proteinele transformă salata într-o masă sățioasă. Pieptul de pui la grătar, peștele, ouăle fierte, brânza slabă, năutul, lintea sau fasolea sunt alegeri recomandate.

Grăsimile sănătoase sunt la fel de importante, deoarece favorizează absorbția vitaminelor liposolubile A, D, E și K. Avocado, măslinele, nucile, semințele de dovleac, floarea-soarelui sau chia, împreună cu uleiul de măsline extravirgin, completează perfect preparatul.

Nu în ultimul rând, ierburile aromatice precum pătrunjelul, busuiocul, mărarul sau menta adaugă savoare și un plus de antioxidanți, fără necesitatea folosirii excesive a sării.

De ce este atât de important consumul de salate vara

În sezonul cald, temperaturile ridicate favorizează pierderea de apă și electroliți prin transpirație. Consumul regulat de salate contribuie la menținerea hidratării datorită conținutului mare de apă din legume, în special castraveți, salată verde și roșii.

În același timp, mesele bogate în legume sunt mai ușor de digerat decât preparatele grele, reduc senzația de disconfort digestiv și oferă energie fără a încărca organismul.

Fibrele alimentare susțin sănătatea digestivă, mențin senzația de sațietate și pot contribui la controlul greutății corporale. Vitaminele și antioxidanții din legumele proaspete ajută organismul să combată stresul oxidativ, iar aportul ridicat de potasiu sprijină echilibrul electrolitic.

Greșelile care transformă o salată sănătoasă într-o bombă calorică

Chiar dacă este considerată un preparat dietetic, salata poate deveni foarte bogată în calorii dacă este încărcată cu sosuri pe bază de maioneză, cantități mari de brânzeturi grase, crutoane prăjite sau mezeluri procesate.

Nutriționiștii recomandă dressinguri simple, preparate din ulei de măsline extravirgin, suc de lămâie, oțet balsamic și ierburi aromatice. Astfel, gustul este păstrat, iar beneficiile nutriționale nu sunt compromise.

O alegere simplă, cu efecte importante

O salată de legume bine alcătuită oferă vitamine, minerale, fibre, antioxidanți și grăsimi sănătoase într-un singur preparat. Consumate frecvent în timpul verii, salatele contribuie la hidratarea organismului, susțin digestia, mențin nivelul de energie și reduc riscul apariției unor afecțiuni asociate unei alimentații dezechilibrate.

Într-un sezon în care organismul solicită alimente ușoare și bogate în nutrienți, salata de legume rămâne una dintre cele mai sănătoase, accesibile și gustoase alegeri pentru mesele de zi cu zi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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