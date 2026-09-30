Ce taxe trebuie plătite până la 30 septembrie 2026: Ultimul termen de plată pentru achitarea unor dări. Ce trebuie să știe contribuabilii

Persoanele din România care nu au achitat integral, până la sfârșitul lunii martie 2026, impozitele datorate pentru locuințe, terenuri sau mijloace de transport mai au la dispoziție până la 30 septembrie pentru a-și achita a doua tranșă din impozitul anual. După această dată, pentru sumele neachitate se calculează majorări de întârziere, astfel că plata cu întârziere poate duce la costuri suplimentare.

Termenul de 30 septembrie este prevăzut de Codul fiscal pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport. Aceste obligații sunt însă impozite locale, astfel că ele nu sunt administrate de ANAF, ci de autoritatea fiscală locală competentă.

Ce trebuie plătit până la 30 septembrie

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport se achită anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Prin urmare, persoanele care au plătit până la 31 martie doar prima rată trebuie să achite până la 30 septembrie diferența rămasă din impozitul datorat pentru întregul an. Regula se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, în funcție de bunurile pe care le dețin și de obligațiile stabilite de autoritatea locală.

În cazul în care impozitul anual datorat pentru una dintre aceste categorii de bunuri este de cel mult 50 de lei, suma trebuie achitată integral până la primul termen, respectiv până la 31 martie.

Cine trebuie să plătească impozitul dacă bunul a fost vândut în 2026

Faptul că o locuință, un teren sau o mașină a fost vândută în cursul anului nu înseamnă că impozitul pentru anul respectiv dispare.

Pentru stabilirea obligației fiscale pe 2026 este relevantă situația existentă la 31 decembrie 2025. Persoana care avea în proprietate bunul la acea dată datorează impozitul pentru întregul an 2026, chiar dacă ulterior a vândut bunul.

Prin urmare, vânzarea unei locuințe, a unui teren sau a unui autovehicul în cursul anului nu transferă obligația privind impozitul pe 2026 către cumpărător. Pentru noul proprietar, obligația fiscală aferentă bunului va fi stabilită începând cu anul următor, potrivit regulilor fiscale aplicabile.

În cazul unei vânzări, proprietarul trebuie totodată să își clarifice obligațiile fiscale locale și să obțină documentele fiscale necesare pentru înstrăinarea bunului.

Unde se plătesc impozitele

Pentru clădiri și terenuri, impozitul se datorează bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care se află proprietatea.

În cazul mijloacelor de transport, impozitul este datorat bugetului local al localității în care proprietarul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Acest lucru este important pentru persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități. Obligațiile fiscale pot fi înregistrate la administrații locale diferite, iar plata către o primărie nu stinge automat eventualele datorii existente la o altă administrație.

Ce se întâmplă după 30 septembrie

Pentru obligațiile fiscale principale datorate bugetelor locale și neachitate la termen se datorează majorări de întârziere.

Nivelul acestora este de 1% din suma neachitată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, calculată începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii datoriei, inclusiv.

Asta înseamnă că și o întârziere de numai o zi intră în calculul unei fracțiuni de lună.

De exemplu, pentru o sumă de 500 de lei rămasă neachitată după termenul de 30 septembrie, majorarea pentru prima lună sau fracțiune de lună este de 5 lei. Dacă suma rămâne neachitată și în luna următoare, se adaugă o nouă majorare de 1% pentru perioada respectivă.

Dacă datoria rămâne neachitată, administrația fiscală locală poate trece ulterior la procedurile de executare silită, în condițiile prevăzute de lege.

Ce s-a schimbat în 2026 la impozitele locale

Termenele de plată au rămas aceleași, însă modul de stabilire a unor impozite locale a fost modificat pentru anul 2026 prin schimbările aduse Codului fiscal.

Legea nr. 239/2025 a modificat, printre altele, prevederi referitoare la impozitele și taxele locale, iar ulterior au fost adoptate și alte acte normative care au ajustat anumite reguli pentru 2026.

În cazul impozitului pe clădiri, suma datorată depinde de caracteristicile imobilului, valoarea impozabilă stabilită potrivit Codului fiscal și cota aplicată de autoritatea locală în limitele prevăzute de lege.

Pentru terenuri, calculul ține cont, între altele, de suprafață, categoria de folosință, zona și rangul localității, precum și de nivelurile stabilite de autoritatea locală.

În cazul autoturismelor, pentru 2026 au fost introduse modificări importante în modul de calcul, inclusiv în funcție de norma de poluare. Prin urmare, două autovehicule cu aceeași capacitate cilindrică pot avea impozite diferite în funcție de caracteristicile lor fiscale.

Suma exactă datorată de fiecare contribuabil trebuie verificată în evidența administrației fiscale locale și în decizia de impunere.

Cine mai poate beneficia de bonificație

Codul fiscal permite acordarea unei bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului datorat pentru întregul an, până la 31 martie. Bonificația poate fi de până la 10%, însă procentul efectiv este stabilit prin hotărârea consiliului local.

Prin urmare, contribuabilul care a plătit doar prima rată până la 31 martie și achită restul până la 30 septembrie nu primește în septembrie bonificația pentru plata anticipată. Aceasta este legată de achitarea integrală a impozitului pentru întregul an până la primul termen.

Cum poate fi verificată suma datorată

Pentru a afla suma exactă rămasă de plată, contribuabilul trebuie să verifice situația fiscală la administrația locală competentă.

În funcție de localitate, plata și verificarea obligațiilor pot fi făcute online, prin platforma electronică a primăriei sau prin Ghișeul.ro, dacă administrația locală este înrolată în sistem. Plata poate fi făcută și la casieria administrației locale sau prin transfer bancar, folosind datele de plată furnizate de autoritatea competentă.

Este important ca persoanele care dețin mai multe proprietăți în localități diferite să verifice separat situația fiscală pentru fiecare administrație locală.

O obligație distinctă: impozitul pe bunurile de valoare mare

Există și o situație diferită, care nu trebuie confundată cu impozitele locale obișnuite.

Pentru anumite proprietăți de valoare mare există un impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, reglementat distinct în Codul fiscal și administrat la nivel central. Pentru persoanele fizice vizate de această obligație, termenul de plată este, de asemenea, 30 septembrie.

Această obligație este diferită de impozitul local pe clădire sau pe autoturism și nu îi privește pe toți proprietarii.

Ce trebuie să rețină contribuabilii

30 septembrie este, așadar, un termen important pentru cei care au de achitat a doua rată din impozitul anual pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport. Cei care nu își achită obligațiile până la această dată încep să acumuleze majorări de întârziere.

Pentru a evita costurile suplimentare, contribuabilii trebuie să verifice suma rămasă de plată în evidența administrației fiscale locale și să țină cont de faptul că obligațiile pot fi înregistrate la administrații diferite, în funcție de bunurile deținute.

În paralel, persoanele care dețin bunuri care depășesc pragurile prevăzute de lege trebuie să verifice și dacă datorează impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, obligație distinctă de impozitele locale obișnuite.

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