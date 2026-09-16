Avertismentul transmis de un cunoscut economist: „Am un puternic sentiment de deja vu din 2007-2008”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra unor asemănări între actualul context economic din Statele Unite și perioada premergătoare crizei financiare din 2008, printr-o postare publicată marți, 15 septembrie 2026, pe o rețea de socializare.

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Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Eu am un puternic sentiment de deja vu din 2007-2008. În acea perioadă eram director financiar la divizia financiară a celei mai mari companii din lume de la acea perioadă, General Electric (GE). În perioada 2007-2008 primeam săptămânal mailuri de la sediul central din America.

În fiecare mail ni se spunea să ne pregătim, că vine un tsunami financiar. Eu le spuneam prietenilor să se pregătească, dar aproape nimeni nu era interesat de subiect. În România era ca acum. Președintele se certa cu Primul Ministru și cu partidele. Primul Ministru se certa cu Președintele și cu partidele. Iar partidele se certau între ele.

Nimeni nu se uita la ce se întâmplă în US. Până într-o zi. Când am primit dimineața un email din America, prin care ni se spunea că a dat faliment Lehman Brothers, și ne-au trimis un plan de reduceri de cheltuieli. Noi aveam birourile într-o clădire A+ din Pipera. Vedere superbă, 6 etaje, fiecare cu relaxing room, cu TV și PlayStation. Fiecare etaj avea o bucătărie cu fructe și suc la discreție.

După 6 luni mai aveam doar 2 etaje. Stăteam câte 4 colegi la un birou de 2 persoane. Nu mai era nicio cameră de relaxing room, niciun TV și niciun PlayStation. Făceam economie la rechizite și lumină. Abia mai aveam bani de salarii.

Indicele BET de la bursa din București a scăzut cu 80%. A revenit la nivelul din 2008 după 12 ani. Prețurile la locuințe au scăzut între 50-80%. Prețurile nu au mai revenit la nivelul din 2008. Acum, America fierbe din punct de vedere economic. US plătește cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani.

Bonus: datoria a depășit 40 de trilioane de dolari.

Extra bonus: băncile centrale și marile fonduri de investiții nu mai vor să cumpere titluri de stat.

Extra-extra bonus: acestea au început să vândă titlurile americane.

Pentru că nu mai vrea nimeni să cumpere titlurile lor, americanii au inventat o tehnică inedită Trezoreria US emite titluri de stat pe care le cumpără… tot Trezoreria US. Extra-extra-extra bonus: toată economia US s-a bazat, în ultimii ani, pe investițiile în AI. Săptămâna asta, șeful Bank of America, Michael Hartnett, a publicat un studiu în care arată că productivitatea a scăzut în economia americană în ultimul an. Ups. Toată lumea se aștepta ca productivitatea să crească din cauza AI.

Concluzii:

Nici acum nu prea se uită nimeni la ce se întâmplă în America.Până într-o zi.. Când toți vor vedea la toate știrile de la TV.

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