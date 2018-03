Ce spune inițiala prenumelui tău despre tine și personalitatea ta: Spune-mi cum te numeşti să îţi spun cine eşti!

Ce spune inițiala prenumelui tău despre tine și personalitatea ta

Chiar daca la prima vedere nu pare sa aiba vreo semnificatie, prima litera a prenumelui dezvaluie numeroase informatii despre caracterul si personalitatea unui om.

A – Persoanele ale caror nume incep cu litera A sunt foarte increzatoare si sunt intotdeauna in cautarea de noi activitati si proiecte care sa le solicite intelectul.

B – Sunt persoane emotive, sensibile, care isi doresc sa faca cat mai mult bine si sa-i ajute pe cei din jurul lor. Sunt fericite atunci cand primesc atentie si cadouri din partea persoanei iubite.

C – Cei al caror nume incepe cu litera C sunt oameni plini de calitati, dar individualisti. Sunt atenti cu banii si intotdeauna reusesc sa ofere argumente potrivite in timpul discutiilor.

D – Persoanele ale caror nume incep cu litera D sunt pricepute atunci cand vine vorba de afaceri, dispun de atentie distributiva si reusesc sa se faca ascultati de cei din jur. Sunt obsedate de curatenie si ordine.

E – Indivizii din aceasta categorie sunt foarte comunicativi, insa prefera sa lucreze pe cont propriu. Apreciaza munca celor din jur, sunt prietenosi si destul de descurcareti atunci cand vine vorba de a rezolva diverse probleme prin casa.

F – Cei al caror nume incepe cu litera F sunt prietenosi, adora sa planifice lucrurile din timp si sunt loiali. Au grija de cei din jurul lor si o abilitate incredibila de a se face placut.

G – Inventivi, cu un instinct al orientarii foarte bine dezvoltat, persoanele a caror initiala a numelui este G sunt foarte creative, cu o gandire de ansamblu si adora sa citeasca si sa calatoreasca.

H – Persoanele ale caror nume incep cu H fac bani cu usurinta, iubesc natura, sunt foarte motivate si adora sa aiba totul sub control.

I – Aceasta litera simbolizeaza curajul si actiunile corecte, persoanele din aceasta categorie fiind rabdatoare, pline de empatie si dornice sa faca cat mai mult bine. Sunt atente la stilul vestimentar pe care il adopta si au nevoie de dragoste si apreciere.

J – Cei al caror nume incepe cu litera J sunt persoane ambitioase, care stiu ce isi doresc de la viata. Prefera sa fie inconjurati de persoane inteligente sau superioare din punct de vedere al statutului social din dorinta de a-si imbunatati cunostiintele.

K – Cei al caror nume incepe cu litera K sunt destul de secretosi si timizi si isi doresc sa fie mereu in centrul atentiei.

L – Aceasta litera semnifica energie si carisma, oamenii care se incadreaza la aceasta categorie fiind realisti si cu picioarele pe pamant. Isi dedica toata atentia obiectivului pe care il au de indeplinit si au aspiratii majore in ceea ce priveste ascensiunea in cariera.

M – Persoanele ale caror nume incep cu litera M sunt curajoase, inteligente si foarte muncitoare, dovedindu-si loialitatea ori de cate ori este nevoie. Se implica in totalitate in relatiile sentimentale si dau dovada de multa incredere.

N – Aceasta litera este caracteristica persoanelor cu un simt artistic dezvoltat, care comunica excelent cu cei din jur. Multi dintre acestia adora sa lucreze in natura, iar in anumite momente sunt destul de timizi.

O – Numeroase dintre persoanele ale caror nume incep cu litera O sunt predestinate sa fie profesori sau scriitori. Isi exprima intr-un mod pragmatic parerile si vad lucrurile in alb si negru. Au o personalitate unica si nu urmeaza trenddurile.

P – Persoanele al caror nume incepe cu litera P sunt talentate si foarte creative. Vorbesc foarte mult si au un simt al umorului dezvoltat si ies din tiparele oamenilor obisnuiti.

Q – Cei al caror nume incepe cu litera Q sunt foarte buni oratori, cu opinii pe care si le exprima intr-un mod original si foarte artistic. Au o personalitate unica si impresioneaza cu talentul cu care reusesc sa se descurce in situatiile limita.

R – Persoanele din aceasta categorie sunt loiale si afectuoase, cautata intotdeauna sa rezolve lucrurile cat mai usor cu putiinta si adora provocarile.

S – Aceasta litera simbolizeaza carisma si sarm. Persoanele din aceasta categorie vor sa fie in centrul atentiei si sa aiba parte de cat mai multe responsabilitati.

T – Persoanele al caror nume incep cu litera T au probleme in a-si mentine concentrarea si a se motiva pentru proiectele la locul de munca. Sunt geloase, nu au incredere in sine si incearca din rasputeri sa se faca placuti celor din jur.

U – Indivizii din aceasta categorie sunt dezorganizati, nu reusesc sa se implice emotional in relatii, de aceea au destul de multe esecuri in acest sens.

V – Personalele al caror nume incepe cu litera V sunt practici si gospodari. Se evidentiaza prin loialitate si prin dorinta de a-i ajuta pe cei din jurul lor fara sa ceara nimic la schimb.

W – Fiinte carismatice si foarte afective, persoanele care se incadreaza la aceasta categorie sunt de incredere si apreciaza orice gest, oricat de nesemnificativ ar fi.

X – Aceste persoane iubesc confortul, sunt destul de lenese si refuza sa se implice in actiuni complicate. Au nevoie de o motivatie semnificativa pentru a reusi sa se mobilizeze si sa actioneze la timp.

Y – Litera Y simbolizeaza independenta si libertate, iar oamenii din aceasta categorie adora sa-si asume cat mai multe riscuri.

Z – Sunt persoane care au nevoie de increderea celor din jur si de aprecierea lor la orice actiune pe care o fac. Cu toate acestea, sunt persoane optimiste si foarte diplomate, care incearca sa impace pe toata lumea.

Sursa Perfecte.ro