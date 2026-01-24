Ce spune Ilie Bolojan despre plafonarea prețului la gaze: ,,Am putea să facem o anumită formulă tranzitorie”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în urma unor analize aflate în desfășurare, în cel mult două săptămâni va fi prezentată o decizie clară privind plafonarea prețului la gaze.

El a subliniat că actuala schemă nu mai poate fi menținută pe termen lung, întrucât ar plasa România în situația de a încălca o directivă europeană, motiv pentru care este luată în calcul implementarea unei formule tranzitorii.

„Facem în aceste zile toate calculele în așa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară… să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi efectele în zona inflaționistă pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei – electrică sau gaz – are un impact pe tot lanțul, această componentă intrând practic în fiecare produs pe care îl avem în România”, a declarat Ilie Bolojan într-o intervenție la Radio România Actualități.

Premierul a spus că nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu se poate lungi foarte mult din cauza unei proceduri de infrigement.

„Deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp. E vorba doar de nivel de luni în care am putea să facem o anumită formulă tranzitorie. (…) Cel mult într-o săptămână două vom lua o decizie în baza analizelor care se fac în așa fel încât să fie o decizie predictibilă cu câteva luni înainte în așa fel încât piața de gaz să poată să se așeze și să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie”, a explicat șeful Executivului.

