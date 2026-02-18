Ce sancțiuni a primit aiudeanul Andrei Cordea după incidentele de la finalul derby-ului Clujului la fotbal

Scandalul de la cel mai recent derby al Clujului la fotbal a ajuns în punctul în care Federația Română de Fotbal a stabilit pedepsele pentru Cristiano Bergodi și aiudeanul Andrei Cordea.

Jucătorul lui CFR Cluj a primit următoarele sancțiuni: 3 meciuri suspendare o penalitate sportivă de 5.000 de lei.

După ce a pătruns pe teren, a sărit la gâtul lui Andrei Cordea și apoi și-a împărțit pumni cu Karlo Muhar, antrenorul lui „U” Cluj, Cristiano Begodi, a fost suspendat o lună și amendat cu 10.000 de lei.

Decizia au fost luate de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal în ședința de miercuri, 18 februarie 2026.

CFR Cluj a învins U Cluj cu 3-2 în etapa 26 a Superligii de fotbal.

Finalul partidei din Gruia a fost marcat de incidente.

