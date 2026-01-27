Actualitate

Ce prețuri ASTRONOMICE au primele roșii românești apărute în piețe în 2026: Care sunt estimările cu privire la prețurile din perioada următoare

Primele roșii românești apărute recent în piețe au prețuri foarte ridicate, variind între 70 și 100 de lei pe kilogram.

Fermierii justifică aceste prețuri astronomice prin cheltuielile masive cu încălzirea solariilor în perioada de iarnă.

Specialiștii estimează că, pe măsură ce producția timpurie va crește în lunile martie-aprilie, prețurile ar putea coborî spre pragul de 50-65 de lei/kg, similar cu tendințele observate în anii anteriori pentru primele recolte de masă.

În comparație cu anul precedent, cheltuielile cu combustibilul au crescut cu cel puțin 30%, iar pentru încălzirea unei suprafețe medii de 2.000 mp, costurile pot atinge zilnic între 800 și 1.000 de lei, a declarat, pentru Agrointel.ro, Ion Păunel, legumicultor din județul Olt și membru fondator al Uniunii Salvăm Țăranul Român.

Deși se anticipează o scădere a presiunii inflaționiste pe parcursul anului 2026, prețurile alimentelor de bază rămân mai mari față de începutul anului trecut.

Pentru micii producători, pachetele de semințe pentru soiuri tradiționale românești (sezonul 2026) se comercializează cu aproximativ 50 lei pentru 300 de semințe.

În prezent, consumatorii pot găsi roșii românești la prețuri accesibile doar dacă acestea provin din culturile de toamnă-iarnă întârziate, în timp ce noutățile de sezon pot fi considerate, fără teama de a greși, un produs de lux.

