Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun
Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun
În timpul sărbătorilor de iarnă este firesc să acordăm mai multă atenție la detalii! Alegem ținutele cu mare grijă, cadourile sunt mai simbolice, iar bijuteriile capătă un rol special. Acestea nu mai sunt doar simple accesorii, ci niște elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun!
Dacă ai intrat într-un magazin de bijuterii pentru a alege o brățară sau un colier potrivit sau poate chiar o piatră semiprețioasă potrivită pentru această perioadă, ai observat probabil că există anumite tendințe adoptate în sezonul rece… Pietre albastre, roșii, verzi… Dar care ți se potrivește cel mai bine?
Pietrele albastre – esența iernii
Albastrul este, fără îndoială, culoarea iernii! Pietrele semiprețioase în tonuri de albastru sunt asociate direct cu luna decembrie și evocă cerul senin, nopțile lungi și zăpada care reflectă lumina.
Turcoazul, topazul albastru și tanzanitul sunt destul de populare în această perioadă în magazinele de bijuterii. Topazul albastru are un aspect curat și luminos și se potrivește atât pentru bijuterii elegante, cât și pentru piese pe care le porți zilnic.
Tanzanitul, cu nuanțe de albastru-violet, are o notă sofisticată și se potrivește pentru ocazii speciale.
Lapisul lazuli completează această paletă cu un albastru profund, presărat cu incluziuni aurii, care amintesc de cerul înstelat al nopților de iarnă!
Roșul festiv: granatul și rubinul
Cum să sărbătorim Crăciunul fără accente de roșu?! Granatul, piatra lunii ianuarie, este una dintre cele mai potrivite alegeri pentru sezonul rece. Nuanțele de roșu intens simbolizează căldura, pasiunea și energia – contrastul de care avem nevoie în lunile reci.
Deși rubinul este asociat cu perioada caldă, culoarea se potrivește perfect și pentru sărbătorile de iarnă! Multe colecții de iarnă dintr-un magazin de bijuterii se axează și pe rubin pentru a completa paleta tradițională de Crăciun.
Verdele sărbătorilor: peridot și smarald
Verdele este culoarea regenerării și a speranței și, fără doar și poate, ne duce cu gândul la bradul de Crăciun! Piatra de Peridot, de exemplu, are nuanțe verzi-aurii și oferă bijuteriilor o senzație de prospețime și lumină. Această piatră care se potrivește foarte bine cu aurul și cu ținutele festive.
Smaraldul, mai profund și mai intens, este asociat cu eleganța. Bijuteriile cu smarald sunt adesea piese statement și sunt potrivite pentru evenimentele mai grandioase din perioada sărbătorilor, fiind incredibil de populare în magazinele de bijuterii în preajma Crăciunului.
Ametistul și citrinul – echilibru și lumină
Ametistul, piatra lunii februarie, este foarte popular în timpul iernii. Acesta are nuanțe de violet și purpuriu, care denotă profunzime și mister, fiind asociate cu liniștea și claritatea mentală. Ametistul este o alegere inspirată pentru bijuterii purtate în contexte elegante, dar și în viața de zi cu zi – cheia este să le combini corespunzător cu ținuta!
Citrinul are nuanțe galben-aurii, oferind un contrast plăcut în sezonul rece. Această piatră emană lumina și căldura, fiind apreciată pentru energia pozitivă pe care o transmite. De cele mai multe ori, magazinele de bijuterii oferă citrinul drept o alternativă interesantă pentru cei care nu vor pietre standard de iarnă – albastre, roșii sau verzi.
Cum să alegi piatra potrivită pentru iarnă?
Cheia este echilibrul. Pietrele semiprețioase purtate iarna ar trebui să fie rezistente. În același timp, acestea trebuie integrate armonios în paleta sezonului. Albastrul, roșul, verdele și tonurile aurii sunt cele mai sigure alegeri atât pentru tine, dacă ai nevoie de o bijuterie, cât și pentru un cadou pentru persoana dragă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei
Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei În luna noiembrie 2025, în România erau înregistrați 4.695.280 de pensionari, cu 2.668 mai mulți față de luna anterioară, iar pensia medie se ridica la 2.777 de lei, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice […]
Categoria de salariați care vor beneficia de facilităţi fiscale până la finalul lui 2026. Proiect
Categoria de salariați care vor beneficia de facilităţi fiscale până la finalul lui 2026. Proiect Angajații plătiți cu salariul de încadrare egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată vor continua să beneficieze de facilități fiscale până la sfârșitul anului 2026, în anumite condiții, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri […]
Curiozități despre Crăciun: Crăciunul nu a fost întotdeauna pe 25 decembrie
Curiozități despre Crăciun: Crăciunul nu a fost întotdeauna pe 25 decembrie Cine nu iubește Crăciunul? Este acea perioadă magică din an în care orașul capătă un aer de sărbătoare, vremea se răcește și începe să ningă afară, mesele sunt mai bogate, casa e mai gălăgioasă și activitățile sunt din ce în ce mai plăcute: de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei
Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei În luna...
Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de Crăciun
Ce pietre semiprețioase purtăm de sărbătorile de iarnă 2025: Bijuteriile, de la simple accesorii la elemente care întruchipează atmosfera de...
Știrea Zilei
Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean Alba
Născuți de Crăciun: Un băiețel și o fetiță sănătoși au venit pe lume în Ziua de Crăciun, la Spitalul Județean...
FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la cuțite. Premiul era de 30.000 de euro
FOTO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, a pierdut marea finală în competiția Chefi la...
Curier Județean
25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
25 decembrie 2025 | Radare de Crăciun în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba
Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...