Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba
Toamna își face simțită prezența, dar înainte de a lăsa vara în urmă, județul Alba trăiește un weekend intens, plin de culoare, tradiții, mișcare și voie bună. În perioada 5-7 septembrie 2025, comunitățile din întreg județul își dau întâlnire în evenimente care adună laolaltă localnici, fii ai satului, turiști și iubitori de natură.
De la Festivalul Toamnei – Apulum Agraria de la Alba Iulia, un eveniment care celebrează roadele pământului și bogăția tradițiilor transilvănene, până la tura de mountain bike de la Cugir, care îi provoacă pe pasionații de sport și aventură, weekendul promite experiențe pentru toate gusturile.
Cei care iubesc viața de comunitate se vor bucura de reîntâlniri emoționante la sărbătorile „Fiii Satului Limba” și „Fiii Comunei Cricău”, unde tradițiile, folclorul și amintirile comune vor fi în prim-plan. Copiii și familiile din Abrud vor încheia vacanța mare cu muzică, mișcare și film în aer liber, o seară relaxantă și plină de surprize.
6-7 septembrie – Alba Iulia
Festivalul Toamnei – Apulum Agraria, ediția a III-a
Latura de vest a Cetății Alba Carolina | Interval orar: 10:00 – 18:00
Sâmbătă, 6 septembrie: ateliere de pictură, colaje, demonstrații culinare, povești și tradiții, standuri de consultanță agricolă și spectacole pentru copii.
Duminică, 7 septembrie: ateliere de gătit, creație și decorațiuni, activități pentru copii și expoziții tematice.
Un eveniment care celebrează roadele toamnei, tradițiile transilvănene și gastronomia locală.
Vineri, 5 septembrie – Abrud
Muzică, mișcare și film în aer liber
Ora 17:00, centrul orașului, lângă primărie
Tobogan gratuit pentru copii (17:00 – 20:00), zumba cu instructorul Viviana Pripon, proiecție de film sub cerul liber și surprize pentru întreaga familie.
Sâmbătă, 6 septembrie – Cugir
Tura de MTB „Cugir vă invită la o tură pe munte”
Start: ora 08:00, Piața de Sus, Cugir
Traseu: 50 km, diferență de nivel 1350 m, prin zone spectaculoase (Râul Mic, Arieșu, Prisop, Plăvoaia, Frăsânei, Baldele, Fețe, Crucea Romoșelului).
O experiență pentru iubitorii de mountain-bike și natură.
Duminică, 7 septembrie – Limba (Ciugud)
Fiii Satului Limba
Eveniment comunitar cu jocuri, muzică, dans și activități pentru toate vârstele.
Loc de desfășurare: satul Limba, comuna Ciugud.
Duminică, 7 septembrie – Cricău
Fiii Comunei Cricău – ediția a IV-a
Ora 12:30 – 13:30: primirea absolvenților generațiilor din 1955 până în 2005
Ora 14:00: întâlnirea fiilor comunei Cricău
Ora 14:30: parastas pentru cei trecuți în neființă
Ora 15:00: acordarea diplomelor generațiilor aniversare
Ora 16:00 – 20:00: spectacol folcloric cu artiști locali și elevii Școlii Gimnaziale „Decebal” Cricău
Invitați speciali: formația profesorului Ghiță Albu și Ancuța Stănuș
Duminică, 7 septembrie – Loman
Festivalul „Coborâtul oilor” – ediția a XIII-a
Ora 11:00: expoziție a crescătorilor de ovine, târg de berbeci, târg de produse tradiționale românești, ceremonial religios „te deum”, obiceiuri și tradiții pastorale
Ora 12:30: spectacol folcloric susținut de Ansamblul folcloric „Mugurii Lomanului”, Ansamblul folcloric „Dorul munților” și o serie de soliști apreciați
