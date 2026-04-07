Ce cumpărăm de Paștele 2026? Medicul Tudor Ciuhodaru: „Vopseaua de ouă cumpărată de la colțul străzii și carnea de miel mai mic de 10 kg sau sub 9 săptămâni vă pot trimite la spital”

„Vopseaua de ouă cumpărată de la colțul străzii și carnea de miel mai mic de 10 kg sau sub 9 săptămâni vă pot trimite la spital”, atrage atenția medicul Tudor Ciuhodaru.

„Vopseaua de ouă cumpărată de la colțul străzii vă poate crea probleme de sănătate. Chiar sunt mai ieftine sau mai frumoase, vopselele tipografice sau cele făcute artizanal pot avea efecte nocive asupra sănătății datorită plumbului şi oxizilor de metale: cupru, aluminiu şi staniu. Vopselele textile sau tipografice pot pătrunde prin porii oului şi pot contamina albuşul sau gălbenuşul, existând riscul declanşării unor toxiinfecţii alimentare.

Recomandăm vopsirea ouălor în mod natural, ca în bătrâni, prin utilizarea foilor de ceapă sau a foilor de nuc și apoi încondeierea acestora.

Carnea de miel: 100 grame au o valoare calorică ridicată de 200 – 300 kcal și un conținut ridicat de potasiu; organele (în special ficatul), dar și carnea conține foarte mult fier care se absoarbe foarte ușor, precum zinc și carnitină cu rol energetic și cantități mici de calciu, acid folic și vitamina E. Are o componentă proteică importantă dar și multe grăsimi saturate (80 mg de colesterol la 100 grame). Este considerată de unii drept afrodiziac natural.

Carnea mieilor cu greutate mai mică de 10 kg sau sub 9 săptămâni poate produce probleme legate de:

A. conținut:

a) „toxicitate” legată de conținut ridicat de colagen bogat în oxipurine ce o fac dificil de digerat, iar excesul creează probleme, putând declanșa atac de gută la cei deja suferinzi și boli gastro-intestinale și hepato-renale la cei predispuși unor asemenea afecțiuni datorate hiperuricemiei. Purinele pot fi eliminate în cazul preparării ciorbelor prin adăugarea cărnii doar în momentul fierberii, iar cantitatea lor e mai mică dacă vom găti doar miei de 10–14 kg;

b) Scăzut în fibre: recomandăm asocierea legumelor pentru a preveni constipația, iar stufatul sau drobul trebuie să aibă cât mai multă verdeață și orez;

c) Crescut în lipide cu risc aterogen, în special la cei cu boli cardiovasculare sau risc de colici biliare, pancreatită;

d) Crescut proteic: cu rol alergen;

B. la achiziționare verificați existența ștampilei sanitar-veterinare, dentiția care trebuie să fie specifică rumegătoarelor, iar copitele trebuie să nu prezinte gheare. Nu cumpărați carnea care nu a fost depozitată la temperaturi mai mici de patru grade”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

