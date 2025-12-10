CCR, undă verde noilor taxe locale 2026: Sunt vizate impozitele pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende și unele tarife pentru colete. Sesizarea AUR, respinsă
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, 10 decembrie 2025, contestația AUR privind legea prin care impozitele locale sunt majorate de la 1 ianuarie 2026, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
Această lege vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.
„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere”, a transmis CCR.
Context
Partidul AUR a mai atacat o dată legea adoptată de Parlament încă din luna septembrie. CCR a admis o parte din sesizare și a cerut Guvernului – ca inițiator al legii – să elimine textul poligraf pentru vameși.
Guvernul a refăcut legea, a eliminat testul poligraf, Parlamentul a adoptat din nou legea pe 18 noiembrie. Acum, AUR a atacat din nou legea la CCR, însă fără rezultat.
Disputa privind legalitatea taxelorContestația AUR viza legea prin care Guvernul Bolojan a majorat taxele locale și impozitul pe dividende, măsuri considerate necesare pentru reducerea deficitului bugetar în 2026. Partidul a atacat legea încă din septembrie, iar CCR admisese o parte dintre obiecții, cerând eliminarea testului poligraf pentru vameși, ceea ce a fost ulterior implementat de guvern și adoptat din nou de Parlament pe 18 noiembrie.Prin respingerea sesizării, Curtea Constituțională confirmă validitatea majorării taxelor și impozitelor.
Legea, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea încă din august, include mai multe creșteri considerate critice pentru a stabiliza finanțele publice.
Aceasta are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenţei şi în domenii conexe, cu accent pe: utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu şi transparent al tuturor plătitorilor de impozite şi taxe; restructurarea facilităţilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilităţi fiscale care şi-au atins obiectivele, iar menţinerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.
De asemenea, legea prevede: reaşezarea sistemului de impunere în sfera taxelor şi impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, instituţiilor publice de interes.
