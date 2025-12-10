CCR, undă verde noilor taxe locale 2026: Sunt vizate impozitele pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende și unele tarife pentru colete. Sesizarea AUR, respinsă

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, 10 decembrie 2025, contestația AUR privind legea prin care impozitele locale sunt majorate de la 1 ianuarie 2026, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Această lege vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere”, a transmis CCR.

Context

Partidul AUR a mai atacat o dată legea adoptată de Parlament încă din luna septembrie. CCR a admis o parte din sesizare și a cerut Guvernului – ca inițiator al legii – să elimine textul poligraf pentru vameși.

Guvernul a refăcut legea, a eliminat testul poligraf, Parlamentul a adoptat din nou legea pe 18 noiembrie. Acum, AUR a atacat din nou legea la CCR, însă fără rezultat.

Disputa privind legalitatea taxelorContestația AUR viza legea prin care Guvernul Bolojan a majorat taxele locale și impozitul pe dividende, măsuri considerate necesare pentru reducerea deficitului bugetar în 2026. Partidul a atacat legea încă din septembrie, iar CCR admisese o parte dintre obiecții, cerând eliminarea testului poligraf pentru vameși, ceea ce a fost ulterior implementat de guvern și adoptat din nou de Parlament pe 18 noiembrie.Prin respingerea sesizării, Curtea Constituțională confirmă validitatea majorării taxelor și impozitelor.

Legea, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea încă din august, include mai multe creșteri considerate critice pentru a stabiliza finanțele publice.

Aceasta are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenţei şi în domenii conexe, cu accent pe: utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu şi transparent al tuturor plătitorilor de impozite şi taxe; restructurarea facilităţilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilităţi fiscale care şi-au atins obiectivele, iar menţinerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.

De asemenea, legea prevede: reaşezarea sistemului de impunere în sfera taxelor şi impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, instituţiilor publice de interes.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI