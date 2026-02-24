Cazurile de gripă, în faza rapid descendentă în România. Epidemiolog: „Probabil urmează să ieșim din valul de gripă la finalul lunii februarie 2026”

Cazurile de gripă au continuat să scadă și în săptămâna trecută, ajungând la 4.404, o scădere cu 35% față de săptămâna precedentă. Evoluția se încadrează în prognoza simplă și urmează în continuare cu fidelitate curba valului de gripă din sezonul 2023–2024, ceea ce confirmă că valul de gripă se află în faza rapid descendentă, constată medicul epidemiolog Octavian Jurma.

„Probabil că în această săptămână vom înregistra în jur de 2.500 de cazuri, urmând să ieșim din valul de gripă la finalul lunii. Numărul de infecții respiratorii este, de asemenea, în scădere și se păstrează profilul paradoxal al numărului mult mai scăzut decât în anii precedenți, în ciuda numărului mai mare de cazuri de gripă. Din fericire, numărul de decese din valul 2 de gripă al acestui sezon este mai scăzut (în raport cu numărul de cazuri) decât cel din valul 1, ceea ce ar merita investigat cu mai multă atenție de cei care au acces la datele complete furnizate de DSP-uri”, a scris Octavian Jurma, duminică, 22 februarie 2026, într-o postare pe contul său de Facebook.

„Una dintre explicațiile plauzibile este că valul 1 a fost alimentat anul trecut de zonele mai puțin vaccinate din țară, iar în acest an de zonele mai bine vaccinate din centrul și vestul României. În lipsa unor date concrete, această suspiciune se bazează mai ales pe corelația dintre distribuția geografică a cazurilor de gripă și mortalitatea aparentă.

Această suspiciune merită însă investigată și, dacă se confirmă, folosită ca exemplu de autorități pentru a încuraja vaccinarea antigripală”, a mai spus epidemiologul Octavian Jurma.

