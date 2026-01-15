CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul imediat după ce l-a născut. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv
CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv
O femeie în vârstă de 42 de ani, din Aiud, a fost pusă sub acuzare pentru violență în familie în forma omorului calificat, după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi provocat moartea propriului nou-născut.
Din cercetările efectuate de anchetatori rezultă că, în data de 17.12.2025, la domiciliul său din municipiul Aiud, femeia a născut un copil. După ce a secționat cordonul ombilical, a așezat nou-născutul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns într-un coș cu haine. Cadavrul a fost descoperit de poliție în ziua următoare, pe 18.12.2025.
Autopsia medico-legală a arătat că bebelușul s-a născut viu, iar decesul a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei prin aspirație de lichid amniotic, în condițiile unei nașteri neasistate. Expertiza psihiatrică a stabilit că inculpata a avut discernământ la momentul faptei și capacitatea de a înțelege consecințele acțiunilor sale.
Procurorul a dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, iar la 15.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud
Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud Un bărbat din Ocna Mureș, care și-a violat fiica vitregă, va sta peste 27 de ani după gratii. A fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. […]
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Lunca Mureșului: O persoană vârstnică găsită carbonizată în interiorul unei case în flăcări
TRAGEDIE în Lunca Mureșului: O persoană vârstnică găsită carbonizată în interiorul unei case în flăcări Un incendiu s-a produs în seara zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, în Lunca Mureșului. „Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în Lunca Muresului. Din informațiile preliminare incendiul se manifestă la acoperișul unei locuințe. Forțe alocate: 2 […]
FOTO | Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau pline de animale, cutreierând străzile pe bicicletă, având mereu cu el o geantă maro din piele cu instrumente și medicamente
Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau pline de animale, cutreierând străzile pe bicicletă, având mereu cu el o geantă maro din piele cu instrumente și medicamente O persoanlitate de seamă a comunei Vințu de Jos este un medic veterinar, un om […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe un sector extrem de circulat al DN1: O femeie a murit după impactul dintre un microbuz și un camion
ACCIDENT MORTAL pe un sector extrem de circulat al DN1: O femeie a murit după impactul dintre un microbuz și...
FOTO | ALERTĂ: O tânără de 25 de ani, din județul Sibiu, este căutată de familie și poliție. Ar fi plecat spre Blaj
ALERTĂ: O tânără de 25 de ani, din județul Sibiu, este căutată de familie și poliție. Ar fi plecat spre...
Știrea Zilei
CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul imediat după ce l-a născut. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv
CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns...
Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud
Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT...
Curier Județean
Tânăr din Mihalț, oprit de polițiști în trafic: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere
Tânăr din Mihalț, oprit de polițiști în trafic: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere...
Albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere
Albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6...
Politică Administrație
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, miercuri,...
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16...
Opinii Comentarii
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, zi de reflecţie asupra culturii române, care omagiază oameni remarcabili
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, zi de reflecţie asupra culturii române, care omagiază oameni remarcabili Ziua Culturii Naționale este sărbătorită...
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...