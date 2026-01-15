CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul imediat după ce l-a născut. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv

CAZ ȘOCANT în Alba: O femeie și-ar fi ucis copilașul. L-ar fi pus într-un sac menajer și l-ar fi ascuns în coșul cu haine. A fost arestată preventiv

O femeie în vârstă de 42 de ani, din Aiud, a fost pusă sub acuzare pentru violență în familie în forma omorului calificat, după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi provocat moartea propriului nou-născut.

Din cercetările efectuate de anchetatori rezultă că, în data de 17.12.2025, la domiciliul său din municipiul Aiud, femeia a născut un copil. După ce a secționat cordonul ombilical, a așezat nou-născutul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns într-un coș cu haine. Cadavrul a fost descoperit de poliție în ziua următoare, pe 18.12.2025.

Autopsia medico-legală a arătat că bebelușul s-a născut viu, iar decesul a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei prin aspirație de lichid amniotic, în condițiile unei nașteri neasistate. Expertiza psihiatrică a stabilit că inculpata a avut discernământ la momentul faptei și capacitatea de a înțelege consecințele acțiunilor sale.

Procurorul a dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, iar la 15.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

