Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025. LISTA

Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025

Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de președintele Nicușor Dan în anul 2025 cu ocazia unor acțiuni de protocol.

Conform documentului, valoarea totală a bunurilor primite este de aproape 10.000 de euro.

Printre cele mai valoroase daruri se numără:

*O fotografie înrămată, din piele Ettinger, cu autografele Regelui Charles al III-lea și ale Reginei Camilla, estimată la 3.400 euro;

*Un tablou tradițional brodat din Coreea (Hungbae), simbol al dinastiei Chosun, 950 euro;

*Un stilou de colecție S.T. Dupont și o plăcuță cu numele străzii „Nicolae Titulescu” din Paris, 650 euro.

Lista continuă cu obiecte decorative, plachete, tablouri, albume, monede comemorative, căni din porțelan și statuete, toate păstrate în patrimoniul Administrației Prezidențiale, conform legii.

Cadourile sunt de natură simbolică și reflectă, în general, statutul diplomatic al vizitelor oficiale.

LISTA completă a cadourilor primite de Nicușor Dan în 2025 poate fi văzută AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI