ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital

Un accident de circulație a avut loc duminică după-masa, în municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia. Un motociclist din Alba nu a păstrat distanța în mers și a intrat în mopedul care circula în fața sa. Două persoane au ajuns la spital.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea o mototocicletă spre zona centrală a municipiului, în apropierea intersecției cu strada Ștrandului, un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în județul Alba, din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune cu un moped condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Sibiu, care se deplasa pe aceeași direcție.

La fața locului au intervenit și pompierii sibieni cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ cu medic.

O femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani care a suferit o contuzie cervicală a fost transportată la UPU Sibiu de către echipajul SMURD.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani care a suferit un traumatism la picior a fost preluat de către ambulanța SAJ.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Traficul rutier este ușor îngreunat.

