ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital
ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital
Un accident de circulație a avut loc duminică după-masa, în municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia. Un motociclist din Alba nu a păstrat distanța în mers și a intrat în mopedul care circula în fața sa. Două persoane au ajuns la spital.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea o mototocicletă spre zona centrală a municipiului, în apropierea intersecției cu strada Ștrandului, un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în județul Alba, din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune cu un moped condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Sibiu, care se deplasa pe aceeași direcție.
La fața locului au intervenit și pompierii sibieni cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ cu medic.
O femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani care a suferit o contuzie cervicală a fost transportată la UPU Sibiu de către echipajul SMURD.
Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani care a suferit un traumatism la picior a fost preluat de către ambulanța SAJ.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
Traficul rutier este ușor îngreunat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț Un total de 32,525 milioane de lei a fost alocat către patru orașe din județul Alba, prin intermediul Asociației Orașelor din România, pentru finanțarea unor proiecte […]
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat
Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cugir a fost condmanat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Bărbatul a provocat, în 8 octombrie 2022, un accident […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe
A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe...
Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România
Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România Dosaru medical online va deveni...
Știrea Zilei
ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital
ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Cât va costa un bilet de autobuz pe rutele de la Alba Iulia la Sebeș, Cugir și Ocna Mureș după „ajustarea” tarifelor
Cât va costa un bilet de autobuz pe rutele de la Alba Iulia la Sebeș, Cugir și Ocna Mureș după...
FOTO | 11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)
11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) 11...
Politică Administrație
VIDEO | Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană”
Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană” Primarul...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...