Cât de nefastă poate fi îndreptarea repetată a atenției spre telefon în timpul interacțiunilor față în față: De ce trebuie evitat „phubbing”-ul

„Phubbing” face referire la un termen provenit din limba engleză care are legătură strânsă cu smartphone-ul și efectele acestui dispozitiv în viața de zi cu zi. Specialiștii avertizează că acest fenomen afectează în special cuplurile și familiile, dar și alte relații personale și profesionale. Află mai multe despre ce înseamnă phubbing și cum să îl eviți.

Termenul „Phubbing” a fost inventat în 2012 și provine din îmbinarea cuvintelor phone (telefon) și snubbing (a ignora, a trata cu indiferență). Phubbing desemnează situația în care o persoană își ignoră interlocutorul pentru a-și verifica telefonul. Deși este adesea perceput ca un gest banal, phubbing-ul transmite un mesaj puternic persoanei din fața noastră, acela că este mai puțin importantă decât ecranul.

Când apare phubbing-ul

Phubbing-ul într-o relație apare atunci când un partener alege să acorde prioritate utilizării telefonului în detrimentul interacțiunii active cu partenerul său. S-a demonstrat că acest comportament are consecințe negative, cum ar fi deconectarea emoțională și conflictul.

Totuși, sfera de aplicare a phubbing-ului nu se limitează la relațiile romantice. Poate apărea în orice context social, de la reuniunile de familie la întâlnirile profesionale. Comportamentul de phubbing este determinat de o varietate de factori, inclusiv dependența de smartphone, teama de a rata ceva (FOMO) și omniprezența rețelelor sociale.

Cauzele principale

– Rețelele sociale: Rețelele sociale și aplicațiile sunt construite pentru a menține utilizatorul conectat cât mai mult timp. Fiecare notificare, sunet sau vibrație stimulează sistemul de recompensă al creierului, generând o dependență subtilă.

– Teama de a pierde ceva important (FOMO): Mulți oameni se simt anxioși când nu sunt conectați, având impresia că vor rata informații, oportunități sau interacțiuni semnificative. Descoperă și Limbajul TikTok: prescurtări și expresii populare pe TikTok și semnificația lor

– Evitarea disconfortului emoțional: atunci când o conversație devine dificilă sau inconfortabilă, telefonul devine o „ieșire de urgență” pentru din ce în ce mai multe persoane.

– Normalizarea socială Pentru că este practicat la scară largă, phubbing-ul nu mai este perceput ca lipsă de respect, ci ca un comportament firesc. Totuși, acest lucru nu înseamnă că impactul său este de neglijat.

Efectele phubbing-ului asupra relațiilor

Phubbing-ul poate părea doar un obicei aparent inofensiv, dar este un comportament care poate avea consecințe negative relațiilor. Atunci când o persoană își îndreaptă atenția spre telefon în timpul unei interacțiuni față în față, mesajul transmis nu este doar unul de neatenție, ci de respingere subtilă. În timp, acest tip de comportament repetitiv slăbește legăturile emoționale, afectează comunicarea și creează distanță între oameni, chiar și atunci când aceștia sunt fizic împreună. Studiile arată că efectele phubbing-ului nu sunt deloc de neglijat.

Afectarea calității comunicării

Comunicarea este fundamentul oricărei relații sănătoase. Phubbing-ul fragmentează conversațiile, întrerupe fluxul natural al dialogului și reduce capacitatea de a asculta cu adevărat. Când atenția este împărțită între interlocutor și ecran, empatia scade, iar mesajele emoționale sunt adesea ratate. Relațiile devin mai superficiale, iar profunzimea discuțiilor este înlocuită de schimburi rapide de replici, lipsite de conexiune reală.

Impactul asupra relațiilor cu copiii

În familie, phubbing-ul afectează legătura dintre părinți și copii. Copiii care sunt ignorați în favoarea telefonului pot dezvolta sentimente de nesiguranță și singurătate. Acest lucru poate duce la consecințe negative, le poate afecta stima de sine și chiar poate duce la anxietate.

Efectele phubbing-ului asupra sănătății mintale

Așa cum phubbing-ul dăunează relațiilor, el are un impact semnificativ și asupra sănătății mintale. Atunci când o persoană este ignorată în mod repetat în favoarea telefonului, nu este afectată doar interacțiunea socială, ci și echilibrul său emoțional.

