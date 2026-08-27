27 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Deva, la Șibot: Ce lucrări se execută

Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Deva, la Șibot: Ce lucrări se execută

Joi, 27 august 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Deva, între kilometrii 326+300 și 327+300 de metri, la Șibot.

Lucrările de joi, 27 august 2026 au loc până la ora 14.30.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe Calea 1 se execută lucrări de reparații la rost dilatare pod.

Pe Calea 1 se circulă pe Banda 2.

Banda 1 și Banda de Urgență sunt restricționate până la finalizarea lucrărilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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